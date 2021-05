CGIL CISL UIL * TRENTINO * SEPR ITALIA SPA: « PROCLAMAZIONE SCIOPERO 28 MAGGIO, DALLE ORE 12 ALLE 14 – DALLE ORE 14 ALLE 16 / DALLE 04 ALLE 06 »

In coincidenza dello sciopero si terrà un PRESIDIO ALL’INGRESSO DELLA FABBRICA con la partecipazione di rappresentanti delle Segreterie provinciali delle OO.SS.

Tale iniziata, approvata all’unanimità dai lavoratori nelle assemblee sindacali, è la diretta conseguenza del comportamento tenuto dalla Direzione Aziendale nella vicenda che ha portato al licenziamento del collega ed ex RSU Sig. Chilovi Silvio.

La decisione aziendale, ritenuta quantomeno esagerata da parte dei lavoratori, non è stata rivista neppure a fronte della sentenza di condanna emessa dal Giudice del Lavoro al reintegro del lavoratore.

Oltre a questo, nel corso degli incontri con la RSU neoeletta, la Direzione Aziendale ha rappresentato una situazione di normalità, asserendo che tale vicenda non sia all’attenzione delle maestranze e che non vi sia nessuna contrarietà in merito.

Pertanto, al fine di rimarcare la solidarietà nei confronti del collega licenziato e stigmatizzare la condotta aziendale, i lavoratori hanno ritenuto di dover attivare una prima iniziativa di protesta nella giornata del 28 maggio p.v., ricordando altresì che lo Stato di Agitazione e il blocco degli straordinari è tutt’ora in vigore.

FEMCA CISL – UILTEC UIL –- FILCTEM CGIL LA RSU