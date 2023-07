CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSA GAIA JJ4: « OCCUPAZIONE AL CASTELLER (TRENTO), SONO ARRIVATE LE FORZE DELL’ORDINE, PER FARE RIMUOVERE LE TENDE »

09.40 - sabato 8 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

La notizia è ufficiale: la Romania è disposta ad accogliere l’Orsa Gaia Jj4 in un santuario naturale. Ora manca solo l’autorizzazione del Consiglio di Stato italiano, che dovrebbe esprimersi il 13 luglio. Sempre che non rinvii ancora. Intanto l’Orsa da tre mesi è in galera, nel lager del Casteller assieme ad altri Orsi rinchiusi da più tempo ancora. L’Orsa dovrà di morire di burocrazia?

Per sollecitare una risposta (positiva) al trasferimento, i militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI alle ore 2 circa della notte di sabato 8 luglio, hanno occupato il parcheggio del Casteller, accampandosi con delle tende. Gli Orsi del Trentino devono vivere!

Sul posto ci sono ancora i Militanti, sono arrivate volanti delle forze dell’ordine per rimuovere le tende e allontanare i manifestanti che al momento stanno resistendo…