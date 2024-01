CEI * TURCHIA – ATTENTATO CONTRO CHIESA ITALIANA: « CORDOGLIO, VICINANZA E SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ DI SANTA MARIA A SARIYER »

19.52 - domenica 28 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Turchia. Cordoglio, vicinanza e solidarietà alla comunità di Santa Maria a Sariyer. “Esprimiamo il nostro cordoglio per l’uccisione del cittadino turco e lo affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre”. Lo affermano il Presidente e il Segretario Generale della CEI, Card. Matteo Zuppi e Mons. Giuseppe Baturi, in attesa di ulteriori dettagli relativi all’attacco armato alla chiesa di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul, avvenuto durante la celebrazione eucaristica, memoria della morte e resurrezione del Signore.

A Mons. Massimiliano Palinuro, Vicario Apostolico di Istanbul e Amministratore Apostolico dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia, il Presidente e il Segretario della CEI hanno manifestato la solidarietà e la vicinanza delle Chiese in Italia: “A tutta la comunità giunga il nostro affetto. Insieme preghiamo perché cessi ogni forma di violenza e si intraprenda con decisione la via della pace”. La CEI, attraverso Caritas Italiana, continua a essere a fianco di Caritas Turchia nell’accompagnamento e nel supporto alla popolazione e alla comunità cristiana con diversi progetti, soprattutto nell’ambito della ricostruzione post-terremoto.