SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * “CENTRO SOCIALE BRUNO”: ATTOLINI, « BENE CHE SI SIA ARENATO L’ITER DI SGOMBERO, ORA IL SINDACO DESTINI L’AREA PER USI SOCIALI »

Apprendiamo con enorme piacere che l’iter di sgombero del Centro Sociale Bruno si è arenato e che il Tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza ha ammesso che “il centro sociale si è orientato ad attività sociali e questo gli viene riconosciuto”. Avevamo sostenuto più di un anno fa che dentro la volontà espressa in Consiglio Comunale di realizzare in zona destra d’Adige un ambiente modello anche per future riqualificazioni urbane, il Centro Sociale Bruno dovesse godere di una clausola di salvaguardia per gli aspetti sociali e culturali che caratterizzavano la sua presenza nel quartiere:

innumerevole di attività umanitarie, dai corsi di lingua italiana all’orto solidale;

laboratori di estremo interesse come l’officina delle biciclette (per citarne solo una);

eventi culturali di rilievo e di grande richiamo;

presenza rassicurante in quanto presidio per la solidarietà e la difesa dei diritti sociali e civili;

restauro e riqualificazione di un edificio e delle sue pertinenze, ridando dignità e assegnando una funzione sociale importante e significativa ad una zona totalmente abbandonata e degradata.

Chiedevamo allora, anche con un’interrogazione del consiglio circoscrizionale CSP, e chiediamo ora alla Giunta e al Sindaco se vogliono e possono valutare la possibilità di fare di Bruno il centro di un’area destinata a giovani e meno giovani, e dedicata ad usi sociali analoghi a quelli messi in campo dal Centro Sociale, anche gestiti da soggetti diversi;

la possibilità di acquisire la proprietà, che attualmente è di Patrimonio del Trentino, magari tramite una permuta con altri terreni;

le due possibilità in campo, una volta acquisiti terreno ed edificio, per dare continuità alla presenza del Centro Sociale nel nuovo quartiere che sorgerà, ossia: concedere il diritto di superficie per 25 o più anni affittare a Bruno edificio e area per una cifra mensile esclusivamente simbolica.

Renata Attolini

segretaria provinciale di Sinistra Italiana