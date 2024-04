CCIAA – TRENTO * “CAMLAB 2024“: « LA FORMAZIONE PER LE IMPRESE TRENTINE, CON CALABRÒ – BARBACOVI – MANZANA – PAISSAN – SIMONI (11/4 ORE 14.30) »

12.11 - lunedì 8 aprile 2024

La formazione per le imprese trentine: la centralità delle competenze per la competitività e lo sviluppo. Giovedì, 11 aprile 2024, ore 14.30 presso Palazzo Roccabruna via S. Trinita’, 24 – Trento.

Dopo quello su giovani e lavoro la Camera di Commercio di Trento – in collaborazione con la sua azienda speciale per la formazione Accademia d’Impresa – propone il secondo dei tre appuntamenti previsti da “CamLab 2024: dialoghi su impresa e innovazione”. Al centro della tavola rotonda di giovedì 11 aprile ci sarà il tema delle competenze nelle pmi, come presupposto per la competitività. Antonio Calabrò, giornalista, saggista, direttore della Fondazione Pirelli, ne parlerà con i rappresentanti del mondo economico trentino.

Interverranno:

Gianluca Barbacovi, presidente Coldiretti Trentino;

Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, presidente di Museimpresa e di Assolombarda, giornalista;

Fausto Manzana, presidente Confindustria Trento;

Mauro Paissan, presidente Confesercenti del Trentino;

Roberto Simoni, presidente Federazione trentina della cooperazione.

In allegato il programma