CASSA RISPARMIO DI BOLZANO – SPARKASSE * FINANZIAMENTI: « UN SOSTEGNO CONCRETO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO, COME ALLA SOCIETÀ “SPEIKBODEN“ SPA »

11.44 - lunedì 8 aprile 2024

Sparkasse: un sostegno concreto alle imprese del nostro territorio. Il Gruppo Sparkasse supporta la società Speikboden S.p.A. della Valle Aurina nell’assegnazione di un significativo contributo a fondo perduto per l’ammodernamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

Le risorse sono state finanziate dal Fondo per l’ammodernamento, la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, istituito dal Ministero del Turismo ad attuazione della Legge di Bilancio 2023. La misura intende sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

Il finanziamento consentirà a Speikboden S.p.A. di realizzare importanti interventi di ammodernamento, ristrutturazione e potenziamento degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, migliorando la sicurezza e l’efficienza energetica.

Emiliano Picello, Responsabile della Direzione Private e Corporate Banking di Sparkasse, dichiara: “Siamo orgogliosi di aver supportato Speikboden S.p.A. in questo importante progetto. Questa operazione conferma il nostro impegno concreto al fianco delle imprese del territorio, in particolare quelle che operano nel settore turistico, un comparto strategico per l’economia non soltanto altoatesina, ma anche del Nordest”.

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di PwC che affianca il Gruppo Sparkasse nell’individuazione di iniziative PNRR, fornisce la piattaforma “Bandi e Incentivi e supporta le imprese nelle fasi di presentazione e rendicontazione dei bandi.

Sparkasse unterstützt Speikboden AG Die Sparkasse unterstützt die Speikboden AG bei der Zuweisung eines bedeutenden Beitrages zwecks Modernisierung der Aufstiegs- und Beschneiungsanlagen. Gewährt wird der Beiträg über den Fonds für die Modernisierung der Aufstiegs- und Beschneiungsanlagen, der vom Tourismusministerium gemäß Haushaltsgesetzt 2023 eingerichtet worden ist. Ziel des Fonds ist es, Investitionen in die touristische Attraktivität in Berggebieten zu fördern. Die Finanzierung ermöglicht der Speiboden AG bedeutende Investitionen in die Modernisierung, Sicherheit und Energieeffizienz der Aufstiegs- und Beschneiungsanlagen durchzuführen.

„Es freut uns, die Speikboden AG bei diesem wichtigen Projekt unterstützt zu haben. Es bestätigt unser konkretes Engagement für die Unternehmen in der Region, insbesondere für diejenigen, die im Tourismusbereich tätig sind, einem strategischen Sektor für die Wirtschaft unseres Landes“, erklärt Emiliano Picello, Verantwortlicher der Direktion Private & Corporate Banking der Sparkasse. Die Initiative ist in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatungsgesellschaft PwC (PricewaterhouseCoopers) in Italien durchgeführt worden, mit der die Sparkasse bei Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen des Staatlichen Wiederaufbauplans PNRR zusammenarbeitet. Über eine digitale Plattform erhalten die Unternehmen Zugang zu den Ausschreibungen für PNRR-Förderungen. Dabei stehen den Unternehmen über die Plattform auch die Beratungsdienste von PwC zur Verfügung.