ON. MELONI * MES: « SE PRENDERE QUESTI SOLDI È COSÌ VANTAGGIOSO, PERCHÉ GRECIA PORTOGALLO SPAGNA E FRANCIA HANNO DICHIARATO CHE NON ACCEDERANNO AI FONDI? »

«Anche oggi sui quotidiani, da Prodi in poi, decine di personalità chiedono a gran voce che l’Italia acceda al fondo salva stati perché, dicono, sarebbe folle rinunciare a questi soldi (prestati) che l’Europa ci vuole così gentilmente offrire.

Ora, la domanda sorge spontanea: ma se prendere questi soldi è così utile e vantaggioso, perché la Grecia, il Portogallo, la Spagna e la Francia – cioè le nazioni più esposte insieme all’Italia – hanno dichiarato che non accederanno ai fondi del Mes? Secondo voi sono tutti stupidi, o magari le cose non stanno come raccontano Prodi e co.?».

È quanto scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.