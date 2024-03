CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * CDA: « PROPOSTO IL PAGAMENTO DI UN DIVIDENDO COMPLESSIVO PARI A 21 MILIONI »

17.35 - venerdì 15 marzo 2024

Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano propone il pagamento di un dividendo complessivo pari a 21 milioni di euro. In data 15 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato la bozza di bilancio individuale e consolidato 2023 e del documento separato relativo alle informazioni non finanziarie. La proposta che viene formulata all’Assemblea degli Azionisti, che si terrà giovedì 4 aprile 2024 alle ore 16.30 presso il Centro Congressi MEC – Meeting & Event Center del Hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, prevede la distribuzione di dividendi per un ammontare complessivo pari a 21 milioni di euro. L’importo erogato per azione sarà quindi pari a 35,1 eurocent.

Il progetto di bilancio d’esercizio 2023 prevede la distribuzione di un dividendo complessivo di 21 milioni di euro e più precisamente un dividendo ordinario per un importo pari a 14 milioni di euro, a cui si aggiunge la distribuzione di un’ulteriore quota di riserve di utili disponibili costituitesi in esercizi precedenti, per un importo pari a 7 milioni di euro. Con riferimento alla distribuzione ordinaria, il singolo azionista potrà scegliere di percepire il dividendo sotto forma di azioni Sparkasse, come già fatto nel 2019 e nel 2023, anziché in contanti.

L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni può rappresentare un’opportunità perché non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro. Avranno diritto ai dividendi i detentori delle azioni alla data del 22 marzo 2024. La data di messa in pagamento dei dividendi sarà il 26 aprile 2024. Si ricorda che nel corso del 2023 la banca aveva proceduto alla distribuzione di un dividendo ordinario di 21 milioni di euro a maggio e di un dividendo straordinario di 5 milioni di euro a novembre.

Sparkasse schlägt eine Dividendenausschüttung, bezogen auf den Gewinn 2023, in Höhe von insgesamt 21 Mio. Euro vor.

In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse den Bilanzentwurf der Bank und der Gruppe Sparkasse sowie die nichtfinanzielle Erklärung genehmigt. Der Vorschlag, der der Aktionärsversammlung unterbreitet wird, die am 4. April 2024 um 16.30 Uhr im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center des Hotels Four Points by Sheraton in Bozen stattfindet, sieht eine Dividendenausschüttung von insgesamt 21 Millionen Euro vor. Dies entspricht einem Betrag von 35,1 Eurocent pro Aktie.

Der Bilanzentwurf für das Geschäftsjahr 2023 sieht die Ausschüttung einer Gesamtdividende in Höhe von 21 Millionen Euro vor; dieser Betrag beinhaltet eine ordentliche Dividende in Höhe von 14 Millionen Euro sowie die Ausschüttung eines zusätzlichen Teils der in den vergangenen Geschäftsjahren gebildeten verfügbaren Gewinnrücklagen in Höhe von 7 Millionen Euro. Bezüglich der ordentlichen Dividendenausschüttung hat jede/r Aktionär/in die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen, wie dies bereits 2019 und 2023 vorgesehen war. Die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Aktien zu beantragen, kann eine Gelegenheit darstellen, da sie nicht der 26%igen Besteuerung unterliegt, die hingegen für die Auszahlung in bar vorgesehen ist. Anrecht auf die Dividenden haben jene Anteilseigner, die Inhaber von Sparkasse-Aktien zum 22. März 2024 sind. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. April 2024.

Es sei daran erinnert, dass die Bank im Laufe des Jahres 2023 eine ordentliche Dividende in Höhe von 21 Millionen Euro im Mai und eine außerordentliche Dividende von 5 Millionen Euro im November ausgeschüttet hat.