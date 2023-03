RAI 3 – “ ‘MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “ * « EUGENIA ROCCELLA – MAURIZIO LANDINI – GUSTAVO ZAGREBELSKY OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA (19/3 – 14.30) »

11.28 - domenica 19 marzo 2023

‘Mezz’ora in più’ e ‘Mezz’ora in più il mondo che verrà’. Eugenia Roccella, Maurizio Landini e Gustavo Zagrebelsky ospiti di Lucia Annunziata.

La manifestazione delle famiglie omogenitoriali dopo lo stop del Viminale alla registrazione dei figli di genitori dello stesso sesso e la bocciatura della maggioranza al certificato europeo di filiazione; il congresso della Cgil e il via libera del Cdm alla riforma del Fisco; i timori sulla tenuta del sistema bancario dopo la crisi del Credit Suisse e il fallimento della Silicon Valley Bank. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 19 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3 e Rai Italia. Ospiti di Lucia Annunziata, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, l’ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet.