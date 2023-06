CARABINIERI – TRENTO * 209 ANNI ARMA: « DATI 2022 CODICE ROSSO, 29 ARRESTI / 168 DENUNCE / 77 PROPOSTE DI AMMONIMENTO » (PDF REPORT)

06.40 - martedì 6 giugno 2023

Ieri pomeriggio, in occasione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, presso il Palazzo Congressi di Riva del Garda, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno celebrato la ricorrenza in forma solenne e alla presenza delle Autorità civili e militari del Trentino.

Il Corpo dei Carabinieri Reali fu costituito il 13 luglio 1814 e ad esso vennero attribuiti compiti di tutela della sicurezza interna, di difesa delle istituzioni e di controllo della sicurezza pubblica.

La ricorrenza è dettata dalla concessione, il 5 giugno del 1920, della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, per gli eroici comportamenti individuali e dei Reparti, tenuti durante il primo conflitto mondiale e con l’odierna cerimonia i Carabinieri Trentini hanno inteso rinnovare l’impegno per la loro missione, nello spirito di appartenenza all’Arma, da sempre al servizio dei cittadini.

La cerimonia, che ha previsto lo schieramento di un reparto in armi composto da :

un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale;

una rappresentanza di Comandanti di Stazione;

un assetto formato da specialità dell’Arma composto da motociclisti – rocciatori – sciatori e unità antiterrorismo.

una formazione di personale in servizio appartenenti alle Forze Armate, di Polizia e Protezione Civile,

è stata allietata dalle note del Corpo Bandistico di Riva del Garda, che gentilmente si è offerto di accompagnare l’ evento.

Ad onorare l’Arma con la loro presenza c’erano anche il Labaro del Nastro Azzurro, i medaglieri delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali ed una rappresentanza delle altre Forze Armate e di Polizia.

Negli ultimi 12 mesi sono stati raggiunti concreti risultati operativi dai Reparti dell’Arma nella Provincia Trentina, che hanno perseguito l’83% dei reati commessi sul territorio, con un apprezzabile risultato sul piano repressivo, avendone scoperti circa un quarto.

Nel corso dell’evento si è inoltre proceduto alla consegna delle ricompense conferite ai Carabinieri di questa Provincia, che si sono distinti quali punto di riferimento e simbolo di costante utilità sociale e vicinanza alla gente.