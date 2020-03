DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * CORONAVIRUS: « MENSA OSPEDALE DI ROVERETO (TN) – MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE, CHI LI HA VISTI? »

– è attualmente in atto una emergenza mondiale per la diffusione del Coronavirus in tutta Italia e in circa 100 Stati, tra europei ed extraeuropei. Ad oggi 16 marzo, in Trentino si sono registrati più di 200 contagi accertati, oltre a quelli non accertati, e svariati decessi mentre, in Italia, ci sono oramai oltre 15.000 contagi e oltre 1.300 deceduti;

– la gestione di questa emergenza biologica da parte di APSS è stata finora tutt’altro che esente da censure: infatti il numero di dipendenti sanitari infettati dal virus sta aumentando tra i Medici, gli Infermieri, e gli OSS. In tutti gli ospedali del Trentino si sta scatenando la gravissima preoccupazione per questi contagi tra il personale sanitario proprio a causa della scarsità dei Dispositivi Individuali di Protezione che anche APSS ha fornito finora e della loro inidoneità, visto che scarseggiano ancor più le mascherine FFP2 e sono praticamente assenti le tute isolanti anche nelle Terapie Intensive;

– sul sito della APSS appare il link sulla gestione del Covid 2019 grazie al quale si chiariscono una serie di aspetti e di comportamenti a cui il personale sanitario operante in ospedale è tenuto;

Considerato che:

– risulterebbe allo scrivente che nella mensa dell’ospedale di Rovereto la unica misura presa per evitare il diffondersi del contagio sia stata finora la riduzione dei posti disponibili e l’allontanamento tra di loro dei tavoli rettangolari, con il posizionamento di due sedie per tavolo, una per ciascun posto a capotavola;