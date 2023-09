CAMPOBASE * PONTIDA: RECH E PICCOLI, « CARO FUGATTI RIPASSATI UN PO’ LA STORIA, LA NOSTRA AUTONOMIA C’ENTRA COME I CANEDERLI CON LA CUCINA NAPOLETANA »

15.09 - domenica 17 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

PONTIDA E AUTONOMIA TRENTINA. CHE C’AZZECCA?

Il Presidente Fugatti ha dichiarato che andrà a Pontida perché è la culla dell’Autonomia e che annuncerà al popolo leghista padano che anche il PATT è con loro.

Caro Fugatti, ripassati un po’ la storia. La nostra Speciale Autonomia c’entra con Pontida come i canederli con la cucina napoletana. L’Autonomia Trentina è frutto dell’impegno e del coraggio dei nostri Padri e delle tradizioni politiche popolari e riformiste, non della Lega, che peraltro manco era nata al tempo. E meno di tutto la nostra Autonomia – nata in spirito degasperiano europeista – c’entra con l’ospite d’onore di Pontida: quella Le Pen che interpreta il contrario dello spirito europeo.

Michael Rech

Segretario Politico di Campobase Trentino

Paolo Piccoli

Presidente di Campobase Trentino