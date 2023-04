AZIONE – TRENTINO * DIRETTIVO PROVINCIALE: « COORDINATORE, MASSIMILIANO MAZZARELLA / REFERENTE LISTA, ISACCO CORRADI »

09.55 - sabato 8 aprile 2023

Dopo aver confermato il supporto a Valduga come candidato alla presidenza della Provincia, Azione riorganizza i propri organi interni in vista delle prossime elezioni provinciali. Massimiliano Mazzarella (già capolista alla Camera per il Terzo Polo alle politiche 2022) viene nominato Coordinatore del Direttivo Provinciale, Isacco Corradi (Sindaco di Lavarone e referente Rovereto) viene nominato Referente per la composizione della lista che si presenterà a settembre. Assieme a loro Alessia Tarolli (già candidata alla Camera per il collegio di Rovereto e referente per l’alto Garda e le Giudicarie) e Andrea Cavazzani (Segretario della Città di Trento) organizzeranno la stesura del programma elettorale.

Mazzarella, insieme al Segretario provinciale Mario Raffaelli, sarà inoltre referente per il tavolo dell’Alleanza Democratica Autonomista.

Da sinistra nella foto: Isacco Corradi, Alessia Tarolli, Massimiliano Mazzarella, Andrea Cavazzani