AUDICOM – AUDIWEB BY NIELSEN * TOTAL DIGITAL MARZO: « TEMPO SPESO ON-LINE, 3 ORE E 12 MINUTI NELLA FASCIA 18-24 ANNI, 2 ORE E 58 MINUTI (25-34) »

19.40 - martedì 16 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La total digital audience nel mese di Marzo 2023. La total digital audience nel mese di marzo si attesta sui 43,8 milioni gli utenti online, pari al 74,7% della popolazione dai 2 anni in su, collegati per 68 ore e 15 minuti (+6,2% del tempo in più rispetto a febbraio).

Nel giorno medio sono stati 36,3 milioni gli individui dai due anni in su che hanno navigato almeno una volta nel quotidiano dai device rilevati (Computer e Mobile – Smartphone e/o Tablet). Il 79,3% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (33 milioni e 984 mila) ha navigato da Mobile, per 2 ore e 25 minuti per persona.

Dai dati demografici della popolazione online, risulta che hanno navigato nel giorno medio a marzo l’84% dei 18-24enni e l’84,7% dei 25-34enni, l’88,1% dei 35-44enni, l’87.7% dei 45-55enni, l’82,3 dei 55-64enni e il 36,4% degli over 64 anni.

Le fasce d’età più mature sono particolarmente coinvolte nella fruizione da Mobile, con l’85,2% dei 35-44enni e l’85% dei 45-54enni, seguiti dai 18-24enni (l’81,2% online da Mobile) e i 25-34enni (l’81,7%).

Per quanto riguarda l’area geografica di provenienza degli utenti online nel giorno medio, a marzo erano online il 65,6% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni), il 61,6% dal Nord Est (7,1 milioni), il 63,8% dal Centro (7,5 milioni) e il 58,4% del Sud e Isole (11,5 milioni).

Entrando, invece, nel dettaglio del tempo speso online nel giorno medio dai device rilevati, troviamo i 18-24enni online per 3 ore e 12 minuti, seguiti con poca differenza tra loro dai 25-34 online (2 ore e 58 minuti) e i 35-44enni (2 ore e 54 minuti), mentre i 45-54enni restano online per 2 ore e 35 minuti, i 55-64enni per 2 ore e 24 minuti e i 65-74 anni arrivano a 2 ore e 15 minuti.

Le preferenze degli utenti verso contenuti e servizi online in questo mese di rilevazione restano invariate in termini di audience mensile, con dati di utenti unici stabili per gran parte dei raggruppamenti di siti e mobile app, mentre in alcuni casi si rilevano variazioni particolarmente positive nel tempo speso, conseguenza, probabilmente, anche di qualche giorno di calendario in più tra marzo e il mese precedente.

Tra le prime categorie di siti e mobile app più visitati nel mese ritroviamo le categorie “Search” – motori di ricerca – con 41,4 milioni di utenti unici nel mese, “Internet Tools /Web Services” – servizi e tool online – con 40 milioni di utenti, Video/Movies con 39 milioni e 146 mila utenti unici, “General Interest Portals & Computer” – portali generalisti – con 38,9 milioni di utenti (+12,8% del tempo speso online nel mese), “Member Communities” – Social Network – con 38,4 milioni di utenti, “Current Event & Global News” – news online – con 38,3 milioni di utenti, E-mail con 37,4 milioni, “Instant Messaging” con 36,9 milioni (+14,3% del tempo speso).