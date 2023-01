ASSOCIAZIONE ” RISVEGLIO TIROLESE ” * AUTONOMIA: GIACONI, « NON VI È FUTURO PER IL TRENTINO SENZA IL TIROLO »

16.35 - sabato 28 gennaio 2023

In una sala gremita si è tenuta ieri presso le scuole elementari di Civezzano una serata di presentazione di Risveglio Tirolese, neonata associazione identitaria, regionalista ed euro-regionalista per la rinascita del Trentino/Tirolo meridionale.

Nel “giorno della memoria” ha preso inizialmente la parola la Vicepresidente di Risveglio Tirolese, Nicoletta Chisté, che ha ricordato come la storia di una famiglia di ebrei viennesi s’intrecci con la storia del paese di Civezzano dove quella famiglia, per merito della popolazione locale, in tempi così terribili trovò rifugio.

Sono poi intervenuti, in qualità di organizzatori della serata e di moderatori, i rappresentanti del gruppo consiliare “Uniti per Civezzano”, Fabrizia Bort e Paolo Zordan, esprimendo il saluto al numeroso pubblico e presentando i relatori. Presenti in sala anche alcuni soci, tra cui il Segretario Samuel Demattè ed altri componenti del Direttivo, Franco Beber e Carlo Simeoni.

Il Presidente di Risveglio Tirolese, Gianfranco Giaconi, ha illustrato le linee guida del movimento, soffermandosi sulle motivazioni profonde che ne hanno indotto la fondazione da parte dei primi soci. Concludendo il suo intervento con la celebre frase di Clara Marchetto “Non c’è storia del Trentino senza il Tirolo”, egli ha tenuto a sottolineare il pensiero di Risveglio Tirolese, secondo cui “non vi è futuro per il Trentino senza il Tirolo”.

Nella sua relazione il Portavoce, Paolo Monti, ha descritto la condizione di grave pericolo in cui versa l’Autonomia del Trentino/Tirolo meridionale, messa a durissima prova non solo dai costanti attacchi di chi mira a smantellare la Regione ma, ora, anche dalla proposta di macroregione del nord-est e di estensione alle Regioni a statuto speciale del concetto di Autonomia differenziata. Per contrastare efficacemente l’azione di annientamento di questa Autonomia non rimane ai Trentini/Tirolesi meridionali che far fronte comune, unendosi in un grande movimento di popolo, quale vuol essere Risveglio Tirolese, in continuità con quello che fu, nel secondo dopoguerra, il movimento dell’ASAR.

Il punto di vista della componente giovanile è stato presentato da Egidio Bertolini ed Alessandro Gaiotto, che hanno esortato i giovani ad approfondire la conoscenza della storia tirolese, dell’identità e dell’Autonomia, impegnandosi per un progetto di vita che metta al centro lo sviluppo delle proprie famiglie e comunità nello splendido contesto ambientale di questa nostra “terra tra i monti”.

Tra gli interventi dei presenti in sala anche quello del giornalista Luigi Sardi, del sindaco di Altopiano Vigolana e rappresentante UDC, Paolo Zanlucchi, del Capitano della locale Compagnia Schützen, Gilberto Caresia, dei soci Silvano Paolazzi e Massimo Pasqualini.

*

Paolo Monti

Portavoce di Risveglio Tirolese