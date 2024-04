ASSOCIAZIONE “GARDONE EUROPA“ * PORTUALITÀ SOSTENIBILE: « LAGO DI GARDA, CONFRONTO FRA INDUSTRIA ED ISTITUZIONI (PALAZZO WIMMER – 26/4 ORE 14.00) »

07.07 - sabato 20 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dalle attività congiunte nascerà un incontro periodico che racconterà come rigenerare in chiave green non solo è possibile ma anche conveniente.

Con il patrocinio dei comuni di Gardone Riviera e Toscolano Maderno, della Provincia di Brescia e della Comunità Lago di Garda, l’Associazione Gardone Europa ha organizzato il primo Workshop partecipato per discutere di sostenibilità portuale, l’obiettivo è di ascoltare i bisogni dei cittadini, le iniziative delle Istituzioni, parlare dei nuovi trend emergenti per i porti turistici e offrire soluzioni.

Alla realizzazione del primo, di una serie di incontri periodici che vogliono portare l’attenzione sulla rigenerazione in chiave sostenibile intervengono Dumarey, il Cluster Lombardo della mobilità, la Comunità del Lago di Garda, Navigarda e Lattanzio KIBS con l’Hub Green ports. L’iniziativa è stata preceduta da una ricerca demoscopica del Centro Studi LattanzioM&E sui desiderata dei residenti dei 10 principali porti italiani: filo rosso la richiesta di rigenerazione in chiave green per aree portuali e retroportuali.

L’incontro vuole essere un primo segnale per dar voce ad una consapevolezza diffusa, rispetto al recente passato, sulla necessità di investire in infrastrutture in chiave sostenibile: infatti secondo l’Osservatorio Infrastrutture Lattanzio KIBS se nel 2015 appena il 31% degli italiani riteneva il potenziamento delle infrastrutture un tema prioritario, a distanza di pochi anni la percentuale è diventata del 61%.

Monica Tessarolo, presidente dell’Associazione Gardone Europa organizzatrice del workshop, ha dichiarato: “il Lago di Garda è una delle mete più desiderate e frequentate dai turisti stranieri, diversificare i servizi e rispondere all’urgenza di sostenibilità è un dovere e un impegno che ci vede allineati alle azioni già intraprese nel Nord Europa… pensare ad una viabilità d’acqua che sia sostenuta con mezzi elettrici o ad idrogeno è un’occasione unica per incentivare un turismo consapevole, il trasporto veloce con mezzi efficienti non inquinanti per agevolare gli spostamenti dei residenti e dei turisti, agevolare il traffico e perché no, sostituire la Ciclovia del Garda nei tratti critici con la Via d’acqua, anche utilizzando le linee guida progettuali delle ciclovie previste dal Ministero dei Trasporti ed i relativi fondi stanziati per il tema”

Annachiara Annino, partner Lattanzio KIBS riferisce “partecipare ad un workshop per poter raccontare il grado di maturità tecnologica che le aziende possono offrire ai decisori politici è un aspetto importante; spesso non si avvia un percorso innovativo perché si ritiene che non ci sia know how adeguato, oggi dimostreremo che l’industria italiana può competere con quello che già accade all’estero…”