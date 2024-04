ARTE E POLEMICHE – IL VIDEO VOLGARE DI SGARBI, DIFFUSO DUE GIORNI PRIMA L’ESPOSIZIONE: « “ARTE E FASCISMO” (INAUGURAZIONE IL 13/4 AL MART ROVERETO), SU “MOW” I DETTAGLI DI COMUNICAZIONE E TITOLO (ANTICIPATI DA SGARBI NEL 2022) »

16.30 - giovedì 11 aprile 2024

ARTE E POLEMICHE / Il video volgare di Vittorio Sgarbi, diffuso due giorni prima dell'esposizione: "Arte e Fascismo, che inauguriamo il 13 di aprile al Mart di Rovereto"





Trento, 11 aprile 2024 – Come maiex membro del governo e, è finito al centro delle polemiche politiche, innescate da parte del PD e della Sinistra, a due giorni dall’inaugurazione della mostra “Arte e Fascismo”, a causa di unin Trentino? Lo svela il magazine MOW che documenta la vicenda : il particolare filmato è stato pubblicato sui social network edai consiglieri provinciali deldell’inaugurazione, che è in programma durante questo fine settimana, della, presso il museo della città del Nord Italia:, aveva raccontato sulle pagine digitali di MOW. Da sottolineare che lo stesso Sgarbi e proprio sulle pagine del magazine lifestyle del gruppo AM Network,, riporta infatti l’edizione del magazine MOW ( mowmag.com ) all’epoca dell’intervista.vi furonoe in particolare Vittorio Sgarbi si premurò di sottolineare le cause di, importante istituzione al centro del capoluogo meneghino che è amministrato, per il secondo e consecutivo mandato, dal sindaco Beppe Sala e tramite l’appoggio politico del PD.– riferiva nel 2022 Vittorio Sgarbi – aveva così anticipato due anni fa in esclusiva su MOW l’esposizione che è in programma presso il Mart ad aprile nel 2024. Come è infatti indicato nel comunicato stampa che è stato diffuso in occasione della mostra in programma durante il prossimo fine settimana: “, dopo l’inaugurazione delle mostre, nell’Auditorium “Fausto Melotti” del Mart,di Massimo Mattioli, drammaturgia di Angela Demattè, regia di Andrea Chiodi, con Claudia Coli, in collaborazione con Centro Servizi Culturali S. Chiara e Teatro Stabile di Bolzano.”