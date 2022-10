EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * “PANORAMUS“: « TRA PANORAMI DEL TRENTINO E MUSICA ELETTRONICA, ALBA LENG AL BASTIONE DI RIVA DEL GARDA » (VIDEO)

10.33 - giovedì 27 ottobre 2022

Con la performance di Alba Leng al Bastione di Riva del Garda è iniziata ieri 26 ottobre 2022 la nuova iniziativa PANORAMUS, che unisce panorami stupendi del Trentino e musica elettronica originale, composta e prodotta da artisti professionisti trentini.

PANORAMUS propone otto straordinari concerti in selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici, nel meraviglioso contesto autunnale, attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Protagonista dell’iniziativa è un cast di artisti professionisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Hal, Spankox e Fire Saga. Essi presentano esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per PANORAMUS.

Gli artisti presenteranno in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi, che sono: Castello di Pergine, Bastione di Riva del Garda, Passo Borcola, Drago Vaia, Lago di Levico, Forte Colle delle Benne. Ogni evento è diverso dall’altro e si svolge sempre in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti sono offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di live video streaming su Facebook Live e YouTube da mercoledì 26 ottobre fino a mercoledì 2 novembre 2022, ogni giorno alle ore 17.00.

Per assistere basta cliccare su www.panoramus.it. I video di PANORAMUS rimarranno sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa.

PANORAMUS è prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo.

http://www.panoramus.it

Info: info@everness.com