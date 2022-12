ANAC – AUTORITÀ ANTICORRUZIONE * LINGUAGGIO ATTI: PIERANGELO GIOVANETTI, « SÌ A IMMEDIATA COMPRENSIONE, NO A FUMOSITÀ O ECCESSI DI CIRCONLOCUZIONI E ABUSI DI BUROCRATISMI »

08.08 - giovedì 22 dicembre 2022

Diritto all’informazione, cultura della trasparenza e immediatezza della comunicazione sono – devono essere! – capisaldi dell’attività di Anac, sia nel lavoro quotidiano degli Uffici, come nella relazione verso l’esterno. Direi, soprattutto nel rapporto verso l’esterno.

Non bastano la pubblicazione degli atti sul sito, l’amministrazione trasparente, l’indicazione delle informazioni di cui ha bisogno l’utente-cittadino. Occorre – è indispensabile! – la semplicità di linguaggio degli atti attraverso cui Anac si esprime, la loro immediata comprensione, senza fumosità o astruso eccesso di circonlocuzioni e abuso di burocratismi.

Ma serve anche far conoscere quanto l’Autorità sta facendo. I contenuti delle sue decisioni. La profondità delle sue istruttorie. L’utilità dei suoi pareri. L’incisività delle attività ispettive. La validità della vigilanza collaborativa. E tanto altro, di quanto quotidianamente viene svolto in Anac, che ha spesso una grande influenza nel migliorare la Pubblica Amministrazione e nel correggere storture e comportamenti illeciti, ma non viene conosciuto. Per lo meno non abbastanza.

E’ per questo motivo che l’Autorità Anticorruzione ha voluto accrescere la sua capacità di comunicazione e informazione, potenziando l’Ufficio Stampa con l’arrivo quest’anno di due colleghe, Lucia Conte ed Elisabetta Tonni, che hanno ampliato e dato qualità aggiuntiva all’attività dei colleghi già presenti Valter Di Nino e Duccio Pedercini.

Il 2022 è stato un anno importante, con il lancio dei social di Anac: l’Autorità è presente con i suoi account su Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube. Ha visto il potenziamento della newsletter, ora interamente prodotta e gestita “in casa”. L’ampliamento e miglioramento del sito, dando vita ad una serie di sezioni all’interno della macrosezione “Informati e partecipa”, che permettono un aggiornamento quotidiano dell’attività di Anac e della sua ricaduta su giornali, radio e Tv.

Ha fornito all’Autorità una dimensione ormai multimediale e interattiva, con i video e le gallerie fotografiche prodotte all’interno di Anac, la continua interrelazione con i cittadini attraverso i social, il dialogo con gli utenti, la risposta immediata alle loro necessità. Come a quelle dei giornalisti e degli operatori radiotelevisivi.

Ricordando i dieci anni della nascita di Anac, grazie alla legge 190/2012, la “legge Severino”, risulta sempre più forte e radicata la convinzione che la pubblicazione degli atti sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione.

Però tutto ciò non basta. Occorre illustrare, spiegare, approfondire in maniera accessibile i contenuti dell’azione amministrativa. Mettere in atto modalità ordinarie di divulgazione di quanto si va facendo, fungendo così da stimolo alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini alla stessa attività amministrativa. Sono, infatti, proprio loro, i cittadini, gli stakeholder e non soltanto i destinatari finali dei provvedimenti.

Come strenna natalizia abbiamo voluto offrirvi questa raccolta. Un esempio del lavoro fatto quest’anno dall’Ufficio Stampa e Comunicazione di Anac , e presentarlo a voi come strumento di arricchimento informativo e di comprensione dell’importanza che ha la trasparenza rispetto a quanto viene fatto dall’Amministrazione, per la sua divulgazione all’esterno.

Due sono le linee direttive che ci hanno mosso. La prima è la trasparenza e facile accesso agli atti amministrativi prodotti dall’Autorità, così che i cittadini possano conoscere il peso e le ricadute di essi sulla propria realtà comunitaria (spesso tale decisioni di Anac hanno una forte incidenza sul territorio, sulle istituzioni, sulla libera concorrenza, sul corretto funzionamento dell’economia e del libero mercato, sull’osservanza della legge, e quindi sul rispetto dei diritti stessi dei cittadini).

La seconda è la creazione di ampi e approfonditi spazi informativi che “raccontino” l’attività di Anac, le sue decisioni, il lavoro profondo sul territorio attraverso la vigilanza collaborativa, o la risoluzione di controversie con interventi di pre-contenzioso, o attraverso attività ispettive, e altro. Insomma, una narrazione – oggi si direbbe storytelling – dell’incidenza quotidiana che l’Autorità Anticorruzione ha nella nostra vita quotidiana e nella crescita positiva del Paese.

*

Pierangelo Giovanetti

Portavoce Anac