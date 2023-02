AMNESTY INTERNATIONAL – TRENTO * ” PATRICK LIBERO! “: « PRESIDIO PER LO STUDENTE BOLOGNESE IN DETENZIONE PREVENTIVA IN EGITTO, LUNEDÌ 27/2 »

17.25 - domenica 26 febbraio 2023

Lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 18:30 in Piazza Adamo d’Arogno a Trento, le attiviste e gli attivisti del Gruppo di Amnesty International di Trento organizzeranno un presidio per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva in Egitto e dal 7 dicembre 2021 rilasciato in attesa di udienza: durante il presidio verranno ripercorse la sua storia e le sue battaglie, in vista della nuova udienza prevista per martedì 28 febbraio.

Zaki – studente presso l’Università di Bologna – rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook che la sua difesa peraltro considera falso. In base a quei post, la magistratura egiziana ha formulato pesanti accuse di “incitamento alla protesta” e “istigazione a crimini terroristici”.

Zaki fu arrestato e ripetutamente torturato, detenuto in condizioni disumane nelle carceri egiziane prima ancora che venisse formulato qualsiasi capo di accusa nei suoi confronti. La Procura suprema egiziana abusa regolarmente dei suoi poteri speciali finendo per acconsentire a lunghissimi periodi di detenzione preventiva, che invece dovrebbe estendersi al massimo per 150 giorni. Persino quando un giudice ordina il rilascio di un detenuto, la Procura suprema aggira la sentenza ordinando nuovamente la detenzione della persona interessata per una nuova diversa accusa.

Zaki è un prigioniero di coscienza accusato esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani: le accuse a suo carico devono essere annullate del tutto. Mercoledì saremo in piazza per dire che la battaglia per la definitiva liberazione di Patrick continua.