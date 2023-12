AAROI-EMAC / FEDERAZIONE FASSID-FVM / CISL MEDICI TRENTINO * SCIOPERO NAZIONALE (18/12): « ADERIAMO PER PROTEGGERE IL SSN DAL SACCHEGGIO DI PROFESSIONALITÀ, RISORSE E DOMANDA »

15.52 - domenica 17 dicembre 2023

AAROI-EMAC, CISL MEDICI, E FEDERAZIONE FASSID-FVM DEL TRENTINO (AUPI-AIPaC-SIMeT-SINAFO-SNR) ADERISCONO ALLO SCIOPERO NAZIONALE DI LUNEDí 18 DICEMBRE DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI E SANITARI DEL SSN

Anche in Provincia di Trento le sigle AAROI-EMAC, FEDERAZIONE FASSID-FVM e CISL MEDICI, aderiscono allo sciopero nazionale di lunedì 18 dicembre dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del ssn. Il lavoro delle nostre Colleghe e dei nostri Colleghi non è più una missione, è diventato un calvario, e il 18 Dicembre il nostro non è uno sciopero temerario, come invece in queste ore ha incredibilmente affermato qualcuno. È una legittima e doverosa protesta, che segue le altre avvenute sin da metà novembre, nell’ambito di una mobilitazione ancor più vasta, per la difesa e il rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Numerose le motivazioni alla base della mobilitazione, che per la Sanità Pubblica contesta alla Legge di Bilancio 2024 il mantenimento del tetto alle assunzioni di nuovo personale, l’assenza di misure per stabilizzare i precari, l’ennesimo sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e del prossimo CCNL, e il mancato riconoscimento della specificità del lavoro dei professionisti.

Tutto questo testimonia la mancanza di volontà di ridurre la fuga dal pubblico impiego nel SSN Pubblico, ancora una volta spogliato del suo patrimonio economico e professionale mentre viene favorito il lucro dei grandi gruppi privati e l’ingrasso delle cooperative attraverso il caporalato dei gettonisti. Nulla si è fatto, infine, per rimuovere l’iniquo differimento della restituzione del TFS/TFR ai pubblici dipendenti che vanno in quiescenza, mentre i tentativi di emendare gli espropri alle loro pensioni “di vecchiaia” penalizzano ulteriormente sia chi ha già pagato i riscatti di laurea e specializzazione, sia coloro i quali avrebbero avuto intenzione di pagarli per poter anticipare la propria quiescenza per “anzianità”, andando a colpirli tanto più duramente quanto più sono oggi in giovane età.

Fermeremo la sanità per 24 ore per non vederla fermata per sempre da una legge di bilancio che premia gli evasori e distrugge il diritto alla cura e la tutela della salute. I nostri obiettivi, sono: difendere la sanità pubblica universalistica e solidale; proteggere il ssn dal saccheggio di professionalità, risorse e domanda; difendere gli stipendi e le pensioni degli eroi del covid; assicurare a ogni individuo, indipendentemente dalla sua ricchezza, ogni cura disponibile e appropriata.

AAROI EMAC Trento Presidente dott. Filetici Luca

Federazione FASSID-FVM del Trentino (AUPI-AIPaC-SIMeT-SINAFO-SNR)

Coordinatore Provinciale dott. Giorgio Temporin

FVM – dott.ssa Angela Moresco