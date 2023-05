VITA TRENTINA * “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA”: « INTERVISTA AI FRATELLI CURZEL, A TRENTO – IN PIAZZA FIERA (PARCO DEI MESTIERI 4/5 – 14.30) »

09.58 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Giovedì alle 14.30 Al Parco dei Mestieri “I falegnami ad alta quota” Dalla serie TV all’intervista in piazza Fiera all’interno del “Parco dei Mestieri della Montagna”. Per i fratelli falegnami Paolo e Giovanni Curzel la popolarità televisiva (sono da due stagioni protagonisti del format televisivo in onda su Dmax dal titolo “Falegnami ad alta quota”) è soprattutto un’occasione per comunicare passione per il lavoro e per l’ambiente alpinistico. Lo spiegheranno giovedì 4 maggio alle 14.30 ai ragazzi che li intervisteranno per Vita Trentina in piazza Fiera in un evento aperto a tutti che rappresenta anche il 109° mestiere indagato in questi anni dal settimanale diocesano.

“Bisogna saper stare in montagna, essere un po’ ‘wild’, selvaggi” – hanno anticipato a Vita Trentina nello speciale pre Festival – . Noi siamo cresciuti così, fin da piccoli andavamo su in cima al Centa”. Hanno ristrutturato vari rifugi trentini, fra i quali anche il “Brentei”: “Con il tempo, ascoltando i rifugisti e capendo le loro esigenze, abbiamo capito cosa serve davvero all’interno di un rifugio. Un po’ alla volta ci siamo fatti la cultura del lavoro in montagna, un patrimonio che si acquisisce solo sul campo”, dicono. Gli altri mestieri presentati quest’anno al Parco dei Mestieri sono la magliaia, la scrittrice di montagna, l’enologo e lo skyrunner.

Diego Andreatta

direttore Vita Trentina