UNITRENTO * DIECI ANNI DI IPSP: « ALLA FONDAZIONE CARITRO EVENTO DEDICATO ALL’INIZIATIVA ‘INDUSTRIAL PROBLEM SOLVING WITH PHYSICS’, IL 14/2 (9.00) »

Compleanno tondo per Industrial Problem Solving with Physics, la competizione che vede alleate industria e ricerca universitaria. Dieci anni di collaborazione tra Università di Trento, Confindustria Trento, Trentino Sviluppo e Fondazione Hub Innovazione Trentino a servizio dell’innovazione imprenditoriale e della didattica sul campo. Mercoledì alle 9 alla Fondazione Caritro il punto sull’iniziativa e il lancio dei nuovi bandi.

Una settimana per trovare le soluzioni più innovative per i problemi tecnologici delle aziende. È la sfida che Industrial Problem Solving with Physics (Ipsp) lancia da dieci anni a squadre di studenti e studentesse dell’Ateneo trentino. Non sfide qualsiasi, ma calate nella realtà delle imprese del territorio. Una formula che nel tempo ha rafforzato il dialogo e la conoscenza reciproca tra mondo dell’università e della ricerca e aziende.

Oggi il programma Ipsp compie dieci anni e per l’occasione i promotori – Università di Trento, Confindustria Trento, Trentino Sviluppo e Fondazione Hub Innovazione Trentino – hanno organizzato una mattinata di riflessione sull’importanza di usare la fisica e un approccio interdisciplinare per sostenere le imprese nel loro percorso di innovazione e aumento della competitività.

L’iniziativa ‘10 anni di IPSP. La Fisica al servizio delle aziende’ si terrà mercoledì prossimo, 14 febbraio partire dalle 9 nella sala conferenze della Fondazione Caritro in via Garibaldi 33 a Trento.

Interverranno il direttore del Dipartimento di Fisica, Gianluca Lattanzi, il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca, Achille Spinelli, il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana, la presidente di Fondazione Hub Innovazione Trentino, Ivonne Forno e il direttore Infrastrutture abilitanti di Trentino Sviluppo, Mauro Casotto. Seguirà l’intervento del Comitato scientifico IPSP2024 e una testimonianza delle aziende vincitrici e partecipanti delle prime dieci edizioni. Infine il lancio dei bandi di con l’invito alle aziende del territorio e nazionali a partecipare da protagoniste nella prossima edizione.