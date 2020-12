FERRARI (PD TRENTINO) COVID: « LA GIUNTA PAT  QUALI STRATEGIE DI POLITICA SANITARIA SOCIALE ED ECONOMICA INTENDE ADOTTARE PER FRONTEGGIARE LA GRAVE SITUAZIONE PRESENTE NEL NOSTRO TERRITORIO »

Mentre il Ministro alla Salute, Speranza, ha relazionato ieri alla Camera dei Deputati sui contenuti del nuovo D.P.C.M. prima della sua pubblicazione, in Trentino il Presidente della Provincia, Fugatti, assumeva una nuova ordinanza legata all’emergenza “Covid-19”, per l’ennesima volta senza alcuna informaizone preventiva al Consiglio provinciale. Le decisioni solitarie del Presidente prvedono, dalla data del 3 dicembre, la decadenza di alcune restrizioni comportamentali e pratiche precedentemente introdotte. Per questo, il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino, insieme ad altri Gruppi di Minoranza, ha presentato una richiesta urgente di comunicazioni in Aula, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento interno del Consiglio provinciale.

Con tale atto formale, si chiede di far conoscere all’Assemblea legislativa – e quindi a tutta la popolazione – i dati aggiornati relativamente alla diffusione attuale sul territorio provinciale dei contagi, rilevati sia con il tampone antigenico, sia con quello molecolare e l’andamento dei ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio ed alle motivazioni, scientificamente fondate, che stanno alla base della nuova ordinanza circa la revoca di talune restrizioni.

Infine, il Gruppo del P.D. chiede quali strategie di politica sanitaria, sociale ed economica la Giunta provinciale intenda adottare nelle prossime settimane e mesi, per fronteggiare la grave situazione presente anche nel nostro territorio.

*

Sara Ferrari

Gruppo consiliare provinciale Partito Democratico del Trentino