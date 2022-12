TRENTINO IN AZIONE * FONDO ODI – TAVOLA ROTONDA: « CON LORENZO DELLAI PER CAPIRE COME UTILIZZARLO IN MODO PIÙ OCULATO, A TRENTO (6/12 – 18.30) »

15.23 - giovedì 01 dicembre 2022

Martedì 6 dicembre alle ore 18.30 presso la sala Circoscrizionale di Madonna Bianca in piazzale Europa n.15 a Trento, Trentino in Azione propone un incontro per approfondire il tema del Fondo ODI (Fondo Comuni Confinanti) e capire insieme ai partecipanti come poterlo utilizzare in modo più oculato in futuro.

Il Sindaco di Lavarone e Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, l’Azionista Isacco Corradi, ha provocatoriamente dichiarato sulla stampa locale che viene quasi da proporre un referendum al contrario, con la richiesta di essere annessi al Veneto, visto che i comuni confinanti ricevono 500 mila euro annui in parte straordinaria che sono più di quelli che ricevono i comuni trentini dalla PAT.

Organizziamo questa serata proprio per rimarcare le finalità e i valori che hanno portato alla creazione di questo fondo, che deve vedere finanziata la qualità delle proposte di progetto con l’obbiettivo di non spopolare le montagne e di creare valore aggiunto sia ambientale che economico – sociale per entrambi i territori.

Quello che auspichiamo è che nella commissione di valutazione dei progetti vengano inseriti maggiori rappresentanti del territorio trentino, e che ci sia più dialogo e condivisione tra i comuni confinanti percettori e quelli trentini.

Ribadiamo quindi l’importanza di questo fondo, ma occorre pianificare gli investimenti diversamente.

Parteciperanno all’evento il già Governatore Lorenzo Dellai e i sindaci di comuni che interagiscono con il Fondo, sia trentini che no, i quali porteranno alla luce con la loro esperienza le criticità e le nuove opportunità del Fondo comuni confinanti.

Evento di approfondimento libero

IMPORTANTE:

Per motivi di spazio è necessario iscriversi a questo link:

http://bit.ly.fondoodi

*

Introduzione:

– Massimiliano Mazzarella (Direttivo di Azione)

Interventi:

– Antonio Loss (Sindaco di Imer)

– Isacco Corradi (Sindaco di Lavarone)

– Lorenzo Dellai (già Governatore PAT)

– Loris Maccagnan (Sindaco di Lamon)

– Marco Depaoli (Sindaco di Sagron Mis)

– Roberto Carotta (Sindaco di Pedemonte)

… altri Sindaci presenti in sala

Moderatore:

– Andrea Selva (Giornalista)