UIL TRASPORTI * TRENTINO: PETROLLI, « SALVETTI MORENO ASSOLTO, FINALMENTE CONCLUSA IN UNA BOLLA DI SAPONE LA CONTROVERSIA »

15.35 - giovedì 21 marzo 2024

Salvetti Moreno assolto. Dopo anni di tribolazioni, si è finalmente conclusa in una bolla di sapone la controversia riguardante il delegato UILTrasporti autista di Trentino Trasporti operativo a Rovereto. Ciò che ha causato maggior dolore sono state le accuse infondate provenienti da una fazione politica che ha costruito la propria campagna elettorale emettendo giudizi prima che la giustizia potesse intervenire. Le critiche sono arrivate persino da colleghi sindacalisti, inclusi l’attuale sindaco di Trento, ex segretario generale CGIL, e il segretario CISL di allora i quali hanno condannato l’accaduto in modo vergognoso senza avere conoscenze approfondite sulla questione nello specifico e sul Trasporto Pubblico in generale. Si è assistito anche a tentativi di fuoco amico, da parte di organizzazioni a noi vicine, con l’utilizzo di simboli fuorvianti come l’immagine di Rosa Parks, il cui gesto di protesta non ha alcun nesso con l’accusa di razzismo rivolta al nostro delegato.

Proseguendo con l’elenco, il presidente dell’epoca di Trentino Trasporti Monica Baggia, successivamente candidata con il PD alle elezioni comunali, ergendosi a paladina degli extracomunitari non ha però cercato di ottenere la versione dei fatti dal proprio dipendente. In qualità di UILTrasporti, abbiamo sempre sostenuto il nostro delegato, non per il suo ruolo sindacale, né tantomeno per le sue frequentazioni politiche, ma perché sapevamo che, semplicemente, non è razzista. Questo è dimostrato, peraltro, anche dal fatto che nell’ambito delle sue funzioni lavorative e sindacali ha frequentemente interagito e collaborato con numerosi extracomunitari, compreso il nostro delegato di Bartolini, proveniente dalla Costa D’Avorio.

Come UILTrasporti, accogliamo attivisti di tutti gli orientamenti politici e di diverse fedi religiose, ma tutti con lo stesso obiettivo: rappresentare i lavoratori e non seguire mai personali dogmi politici. Siamo un’organizzazione apolitica e apartitica, ed è ciò che più ci distingue dagli altri. Combattiamo battaglie sia contro i governi di sinistra che di destra, facendo solo il nostro dovere: difendere i più deboli, combattere le ingiustizie e non fare sconti a nessuno. Parlo ora a titolo personale: sono sempre più disgustato dalla politica in generale, soprattutto vedendo come alcuni, per un pugno di voti, venderebbero la propria madre, figuriamoci il cavalcare simili campagne diffamatorie pretestuose ed ipocrite.

Nicola Petrolli

Segretario UILTrasporti