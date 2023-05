14.33 - venerdì 5 maggio 2023

È in programma la conferenza stampa per giovedì 11 maggio alle ore 11.00 presso la Fondazione Caritro di Rovereto (Palazzo Del Bene in piazza Rosmini) per la presentazione degli eventi promossi dal Liceo A. Rosmini di Rovereto in occasione del proprio 350° anniversario.

Il dirigente scolastico

prof. Paolo Pendenza