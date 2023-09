UDC – TN/AA * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: DAL RÌ, « LA POLITICA NON È APPARTENENZA, MA CAPACITÀ DI CONDIVIDERE E SERVIRE L’INTERESSE GENERALE »

08.52 - domenica 10 settembre 2023

Tempi difficili necessitano di tanta prudenza e di saldi princìpi. Chi crede in una leadership fondata sulla rincorsa ai sondaggi anziché sulla comprensione dei contesti e l’anticipazione dei problemi inganna se stesso ed inganna il Paese.

La Politica non è appartenenza, ma capacità di cercare, condividere e servire l’interesse generale. La Carta Costituzionale riassume nella sua prima parte i contorni fatti di diritti e doveri che segnano quell’interesse generale. Questi sono alcuni degli elementi che dovrebbero sostenere chi decide di candidarsi per un partito e che chi vota dovrebbe trovare in chi gli chiede il voto.

Se invece vi si presentano dei venditori di competenze o dei convinti portavoce spiegategli che sono fuori del seminato. Votate Udc che su questi princìpi ha avuto il coraggio di rinnovarsi come Partito e candidati.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

