TRENTO CALCIO FEMMINILE * INCONTRO CON IL SUEDTIROL: MISTER PERINA, « IL SENTIMENTO È QUELLO DI RIVALSA, SICURAMENTE CI SARÀ ANCHE QUESTO DESIDERIO »

12.13 - sabato 24 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL TRENTO CALCIO FEMMINILE CONTRO IL SUDTIROL, DOMENICA 25/02 (14.30) A MATTARELLO: ARIA DI DERBY

Domenica 25 febbraio, il Trento Calcio Femminile sarà impegnato a Mattarello contro il Sudtirol per riscattare il risultato dell’andata (1-0 per le ospiti, unica sconfitta per la squadra di Mister Perina), e confermare il secondo posto in classifica, a 3 punti dalla capolista – il Meran Women. Contro il Sudtirol, a due passi dal Trento Calcio Femminile nelle prime posizioni (Trento secondo a quota 38, Sudtirol terzo a 36), la gara si prospetta tanto combattuta quanto interessante. La partita è la terza del girone di ritorno.

LE CONVOCATE DI MISTER MAURO PERINA:

Portieri: Brigadoi Ilaria, Rubinaccio Nikol

Difensori: Bertamini Elena, Lenzi Angelica, Lucin Caterina, Ruaben Nicole, Pavana Camilla, Parisi Elisa, Tomasi Giada, Tonelli Linda

Centrocampisti: Antolini Maya, Baldo Carlotta, Chemotti Michela, De Pellegrini Erika, Morleo Carolina Attaccanti: Greguoldo Adele, Lucchetta Fiamma, Mascanzoni Daiana, Pisoni Sara Isabel, Rosa Giulia

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA DEL MISTER MAURO PERINA:

“La partita è un derby, ma come ho detto alle ragazze: è una delle 13 partite che mancano da qui alla fine, la gestiremo come sempre. Il sentimento è quello di rivalsa, a guardare bene il Sudtirol è l’unica squadra che ci ha battuto, sicuramente ci sarà anche questa voglia. Condizione fisica del gruppo? È buona, veniamo dalla sosta, in cui abbiamo cercato di recuperare tutto il gruppo, abbiamo qualche piccolo acciacco ma siamo sicuramente pronte per affrontare al meglio questa partita”.