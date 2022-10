SFT – SOCIETÀ FRUTTICOLTORI TRENTO * ATTIVITÀ COOP : « STEFAN MITTERMAIR È IL NUOVO DIRETTORE / PRESIDENTE SILVANO GRISENTI, “SIAMO ATTIVI CON FACEBOOK ED INSTAGRAM »

10.14 - sabato 08 ottobre 2022

Le radici saldamente piantate per terra e lo sguardo ben proiettato verso il futuro: con questa filosofia, che la contraddistingue da sempre, S.F.T. (la Società Frutticoltori Trento che rappresenta le realtà operanti nel settore di una vasta porzione della Valle dell’Adige, fra Trento Sud, Romagnano, Aldeno e Volano) è impegnata in questi mesi in una importante operazione di rinnovamento e di rilancio.

Sta uscendo in questi giorni il primo numero di «SFT Informa», il nuovo periodico bi-mestrale con cui la cooperativa di Romagnano intende far circolare idee, notizie, informazioni. Al suo interno la rivista si dedicherà a temi specifici del mondo della frutticoltura, lasciando anche spazio ai propri soci, con interviste, curiosità, interventi che potranno essere inviati dai lettori alla redazione della testata.

Nel primo numero, oltre all’editoriale di presentazione firmato dal presidente di S.F.T. Silvano Grisenti, la prima intervista vede protagonista Marzio Forti, uno dei «senatori» della frutticoltura trentina, classe 1943, dalla grande tempra e dallo spirito giovane. Il primo numero di «SFT Informa» illustra inoltre i dettagli di un importante progetto che la Cooperativa ha messo in campo per contrastare la temibile cimice asiatica, grazie al fondamentale contributo economico concesso dalla Cassa Rurale di Trento.

Oltre al periodico cartaceo, S.F.T. guarda però anche al mondo del web, ai nuovi mezzi di comunicazione: per questo sono già attivi i nuovi profili social su Facebook e su Instagram (per accedere a entrambe basta digitare @societafrutticoltoritrento), mentre è in costruzione il nuovo sito istituzionale (www.sft.tn.it). Motore di questo intenso lavoro di comunicazione è una redazione a cui forniscono il loro prezioso apporto, con spirito volontaristico, due giovani socie della stessa S.F.T., Virginia Espen e Camilla Forti.

Infine, guardare al futuro significa anche rinnovarsi sotto il profilo dell’organizzazione interna. Con la fine del mese di settembre il timone della Cooperativa è retto da un nuovo direttore, Stefan Mittermair, che avrà l’incarico di «mettere a terra» gli obiettivi strategici di S.F.T.

Nato a Laives sessant’anni fa da una famiglia di commercianti di frutta, si può dire che Stefan Mittermair abbia la frutticoltura nel proprio Dna. A questo settore ha dedicato tutta la sua carriera professionale, divenendo uno dei più apprezzati e stimati dirigenti a livello regionale, operando nelle più importanti aziende e consorzi che operano nella frutti-coltura.

Il primo faccia a faccia con i soci è già alle porte, in occasione dell’Assemblea annua-le che il presidente Grisenti e il Cda della Cooperativa hanno convocato per mercoledì 12 ottobre, nella Sala incontri della Coopeativa, in via dei Pomari 57 a Romagnano, alle ore 20.30. Ha annunciato la sua presenza all’incontro anche il vicepresidente e assesso-re alla Cooperazione della Giunta provinciale, Mario Tonina.

In allegato: la prima pagina del nuovo bimestrale “SFT Informa”