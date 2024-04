“ROVERETO INSIEME POSSIAMO – ROBOL SINDACA * COMUNALI 2024: « APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA LORETO (6/4 – 11.00) »

15.16 - mercoledì 3 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Sabato 6 aprile alle ore 11,00 in Piazza Loreto a Rovereto, la candidata Sindaca Giulia Robol invita alla manifestazione di apertura della campagna elettorale. Un’occasione di incontro e di dialogo con cittadine e cittadini per presentarsi e presentare la coalizione del centrosinistra autonomista, progressista, ambientalista e liberale, che la sostiene.

L’alleanza politica si fonda sull’esperienza di condivisione, conoscenza, capacità di governo della comunità, maturata in un percorso istituzionale, arricchita dal contributo nuovo di forze, movimenti e partiti che si riconoscono nei valori e nei principi della Costituzione italiana.

Un’alleanza democratica e progressista per una città aperta, plurale, solidale, ecosostenibile, del lavoro, dell’impresa e della cooperazione, dell’innovazione, della cultura, della ricerca, della conoscenza, delle pari opportunità, dell’attenzione alle generazioni future, dell’accoglienza, che guarda e vede nell’Europa dei diritti e della fratellanza tra i popoli un importante punto di riferimento.

“Essere nella comunità, ascoltare le persone che la abitano, aprirsi al confronto, favorire momenti e spazi di interlocuzione e condivisione partecipata, è il modo migliore per coglierne i cambiamenti, capirne i disagi, i desideri, le attese, cercando soluzioni utili a promuovere e garantire il benessere di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. Mi piace pensare ad una Rovereto in divenire, dove il noi rappresenta un fare insieme e un guardare al futuro con intraprendenza, coraggio, senso di appartenenza alla comunità. Sono convinta che tutte le forze politiche della coalizione che rappresento siano consapevoli che la democrazia è un grande esercizio di ascolto e di azione nell’interesse pubblico. A che altro serve la democrazia se non a prendersi cura e a garantire piena cittadinanza a quanti la abitano e la vivono?”- afferma la candidata Sindaca Giulia Robol.

Una visione, un’idea, un programma politico e amministrativo per Rovereto, “una comunità che vive”, dalle molte identità e culture, dove prossimità, inclusione, integrazione sono valori interconnessi; una città unita per dare a tutte e tutti gli stessi diritti.

“INSIEME, possiamo far sì che Rovereto sia sempre più sé stessa con uno sguardo al futuro a partire dalle straordinarie opportunità che offre. Sì INSIEME, perché siamo convinti che le persone vadano sollecitate e coinvolte nel proporre e scegliere insieme, contribuendo allo sviluppo della nostra città. Rovereto, le roveretane e i roveretani, hanno necessità, desiderio di persone capaci di pensare e realizzare progetti, di amministrare i beni comuni materiali e immateriali. La nostra è la politica della concretezza che fonda la propria leadership sulla capacità di analisi delle priorità e delle urgenze, sull’attitudine a ricercare e dare risposte con competenza, valorizzando le tante risorse presenti di una comunità che cresce.” – conclude Giulia Robol.