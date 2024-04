MUSE – TRENTO * I LUPI DELLE ALPI: « LA NUOVA PUBBLICAZIONE A CURA DI EDITORIALE SCIENZA, AUTRICE LAURA SCILLITANI »

14.41 - mercoledì 3 aprile 2024

I lupi delle Alpi. La nuova pubblicazione a cura di Editoriale Scienza, in collaborazione con il MUSE di Trento, all’interno del progetto europeo LIFE WolfAlps EU. Autrice: Laura Scillitani, illustratrice: Irene Penazzi.

Raccontare il lupo per quello che è realmente: la sua biologia e comportamento, gli ambienti in cui vive, gli altri mammiferi selvatici con cui condivide il territorio e – anche – la possibile conflittualità con le attività umane. È questo lo scopo del volume illustrato “I lupi delle Alpi” nato dalla collaborazione tra il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ed Editoriale Scienza nell’ambito del progetto europeo LIFE WolfAlps EU e rivolto a bambine e bambini a partire dagli 8 anni (ma non solo), in uscita in questi giorni. A curarlo, Laura Scillitani, zoologa e communication manager del progetto europeo. Le illustrazioni sono di Irene Penazzi.

Animali iconici che da sempre popolano l’immaginario umano, i lupi compaiono in miti, racconti, fiabe e favole. Cattivi, feroci, sanguinari, o al contrario simbolo di una forza salvifica della natura o ancora animali goffi e imbranati, la maggior parte delle volte i lupi ci vengono descritti come figure fantastiche che poco o nulla hanno a che vedere con ciò che questo grande predatore realmente è. Ma il lupo che condivide con noi paesaggi montani, collinari e rurali, non è né buono né cattivo, è semplicemente un lupo, ed è importante conoscerlo e imparare a relazionarsi con esso.

Scorrendo le pagine de “I lupi delle Alpi” i piccoli lettori e le piccole lettrici scopriranno che i lupi non sono poi così diversi da noi: vivono in famiglie, formano legami forti, alcuni giovani partono e fanno lunghi e avventurosi viaggi alla ricerca di un posto dove vivere e di qualcuno con cui farlo.

Il lupo è un predatore, che può predare anche animali domestici e questo richiede ai pastori di adottare specifiche misure per proteggere il bestiame dagli attacchi, il che comporta costi aggiuntivi e più ore di lavoro per gli allevatori e pastori.

Anche se a volte è complicato, è tuttavia importante essere consapevoli che è possibile vivere in un posto in cui ci sono i lupi. Trovare una via per la coesistenza è una sfida delle generazioni attuali e future.

“Oggi ci troviamo nel bel mezzo di una crisi ecologica di dimensioni globali, la biodiversità è minacciata. È fondamentale attribuire un valore adeguato al mondo naturale, preservarlo e prevenire la sua degradazione” afferma Laura Scillitani, curatrice del volume e Communication manager del Progetto LIFE WolfAlps Eu per il MUSE. “Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo imparare a coesistere in armonia con la natura, sentire di essere parte integrante. Affrontare questa sfida con un animale spesso scomodo e controverso come il lupo può insegnarci tantissimo. Il primo passo per la coesistenza è la conoscenza, ecco perché è importante che bambini e ragazzi conoscano il lupo per quello che è realmente”.

Oltre a una descrizione dettagliata della vita, abitudini, riproduzione e allevamento dei piccoli, pericoli alla loro sopravvivenza e interazione con l’essere umano, nel libro trovano spazio anche alcuni focus sui cani da guardiania e sul comportamento da tenere quando si incontra un gregge, sugli altri grandi carnivori del bosco (orso, sciacallo dorato, lince…) e sugli ungulati selvatici che sono la principale preda dei lupi.