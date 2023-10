RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * CONGRESSO SIPMEL: « DIAGNOSTICA EMATOLOGICA, AL VIA OGGI TRE GIORNI DEDICATI ALLE NUOVE SFIDE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE »

12.34 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dati, algoritmi e informazioni dalla Medicina di Laboratorio per il processo decisionale clinico. Al via oggi, al Centro Congressi di Riva del Garda, l’8° Congresso Nazionale SIPMeL: tre giorni di lavori dedicati alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale (AI) nella diagnostica ematologica. Ha preso il via oggi, lunedì 9 ottobre, al Centro Congressi di Riva del Garda, l’8° Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, organizzato da SIPMEeL che si è avvalso della collaborazione della segreteria organizzativa di On The Go, per il quinto anno nel calendario degli appuntamenti medico-scientifici di Riva del Garda Fierecongressi.

Un evento di notevole rilevanza nel campo della Medicina di Laboratorio, che pone al centro dell’attenzione l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) quale strumento per migliorare la qualità di vita del paziente e la sicurezza delle cure, potenziando gli attuali metodi diagnostici, di prevenzione e di controllo delle malattie. Tre giornate di lavori precedute da altrettanti corsi precongressuali, con interventi di docenti ed esperti di fama nazionale e internazionale, che si alternano in sessioni plenarie e tavole rotonde. Un appuntamento di incontro, scambio e condivisione di esperienze che coinvolge oltre 800 professionisti del settore, fra specialisti di laboratorio e imprese dell’IVD (Dispositivi Diagnostici in Vitro).

Il contributo potenziale offerto dal laboratorio, grazie alla fruibilità di grandi quantità di dati di buona qualità quotidianamente prodotti (Big Data), all’applicazione appropriata e controllata di metodologie basate sull’intelligenza artificiale, all’innovazione e alla trasformazione dei sistemi sanitari, si sviluppa in un contesto organizzativo caratterizzato da una costante contrazione delle risorse disponibili. Big Data e AI stanno di fatto già cambiando il modo in cui operano anche le aziende del settore, con applicazioni che vanno dalla risoluzione dei problemi, alla visualizzazione e utilizzo di dati in tempo reale, fruibilità di analisi statistiche ed esplorative, apprendimento automatico, e comunicazione più rapida, dettagliata e articolata dei risultati.

“Il dato di laboratorio è un elemento, ad alto contenuto informativo, nel percorso diagnostico terapeutico e costituisce la vera ricchezza del nostro lavoro quotidiano: un raccolto imponente, fonte di infinite possibilità di attuazione, anche mediante la creazione e l’applicazione di algoritmi diagnostici, di sempre maggiore diffusione, forniti dai sistemi informatici a supporto delle decisioni cliniche. – dichiara Fabrizio Papa, Presidente Nazionale SIPMeL e Presidente dell’8° Congresso Nazionale – E’ fondamentale essere consapevoli dell’importanza degli strumenti oggi a nostra disposizione: cominciare a ragionare insieme su quanto è già nelle nostre mani e si affaccia nel prossimo futuro è un primo passo davvero importante”.

Tra i responsabili scientifici dei corsi precongressuali anche il Dottor Adriano Anesi, Direttore dell’Unità operativa patologia clinica di Trento, Componente del Comitato Scientifico e Consigliere Regionale SIPMeL, membro del Club degli “Ambasciatori del Trentino per i Congressi”, la rete di professionisti autorevoli operanti in ambito accademico, medico, scientifico, imprenditoriale e istituzionale, che promuove il Trentino in Italia e nel mondo come sede ideale per eventi, meeting e convention di rilievo nazionale e internazionale.

Particolare attenzione viene riservata al Progetto Food For Good e alla lotta allo spreco alimentare, in collaborazione con Banco Alimentare Onlus: durante i giorni di evento le pietanze non consumate vengono recuperate e donate ad opere caritatevoli del territorio.

La stagione congressuale rivana prosegue con il Convegno di Archeologia dell’Università degli Studi di Trento, in programma dal 26 al 28 ottobre prossimi.