POLO GIUSEPPE VERONESI – ROVERETO (TN) * “ESCAPE ROOM“: « “SCREAM CAMPUS”, PER RISOLVERE IL MISTERO DEL DOTTOR LANGSDORF (FINO AL 21/12) »

16.39 - martedì 19 dicembre 2023

Gli studenti del secondo anno del corso di Alta Formazione – Digital Manufacturing Designer (DMD) presso il Polo Veronesi hanno sollevato il sipario su un’esperienza unica: un’Escape Room dal titolo “Scream Campus”, ospitata negli spazi accoglienti dello Steam Campus di Rovereto.

L’Escape Room è attiva fino 21 dicembre e offre un’esperienza coinvolgente in cui i partecipanti, organizzati in gruppi da 4 a 6 persone, sono chiamati a immergersi in un intrigante mistero legato alla scomparsa del dottor Langsdorf, un geniale scienziato alle prese con un progetto avvolto nel mistero.

La Professoressa Ruffato, che ha supervisionato il progetto all’interno del suo corso di prototipazione, commenta entusiasta: “Il nostro progetto sinergizza tutte le competenze acquisite attraverso il metodo del design thinking: soft skills, spirito di squadra, ideazione di processi, prototipazione e elettronica. Gli studenti, divisi in gruppi di due o tre, hanno affrontato ogni tappa con dedizione, contribuendo anche alla creazione degli indovinelli.”

Mattia, uno degli studenti del percorso DMD, aggiunge: “Questa fase rappresenta per noi il testing cruciale all’interno del processo di design thinking. Ricerchiamo di ottimizzare l’Escape Room raccogliendo feedback dal pubblico per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.”

L’Escape Room “Scream Campus” offre a studenti e docenti un’opportunità unica di mettere alla prova le proprie abilità, collaborare e immergersi in un’esperienza avvincente all’interno del campus. Unisciti a noi per risolvere il mistero del dottor Langsdorf!