DOLOMITI PRIDE * “NINA’S RADIO NIGHT”: « UNO SPETTACOLO SCANZONATO E FUTURIBILE, A PERGINE VALSUGANA – TRENTO (2/5 – 20.45) »

14.12 - sabato 29 aprile 2023

Siamo nel 2222, e da secoli le radio non esistono più: la dittatura dell’immagine ha ridotto al silenzio tutte le frequenze. Un gruppo di coraggiose dj, innamorate di quello strumento dimenticato, sfida la terribile minaccia di una orwelliana polizia anti-radio, captando e ritrasmettendo frammenti sonori che ancora navigano nell’etere.

Martedì 2 maggio alle 20.45, nell’ambito degli eventi di avvicinamento al Dolomiti Pride 2023, le Nina’s Drag Queens portano al Teatro comunale di Pergine Valsugana la loro “Nina’s Radio Night”, uno spettacolo scanzonato e futuribile che mette insieme teatro, varietà, fantascienza e soap opera.

La pièce vede Desirée, Demetra, Donata e Dora alle prese con la più romantica delle avventure Nina’s. Avvolte da un’atmosfera in bianco e nero, saranno voce e corpo delle divine del passato, sapienti narratrici di mondi perduti, interpreti di capolavori dimenticati, in un susseguirsi di colpi di scena e colpi di sole, battiti del cuore e battiti di ciglia, fino a giungere a un finale a sorpresa.

LE NINA’S DRAG QUEENS

Le Nina’s Drag Queens nascono nel dicembre 2007 al Teatro Ringhiera di Milano in occasione del primo festival organizzato dalla Compagnia AtirApre per promuovere iniziative di inclusione sociale e sperimentazione artistica. Fabio Chiesa, il primo a credere nel progetto, invita qualche amico attore sul palco per chiudere il festival con uno “spettacolo drag”, senza ben sapere di cosa esattamente si sarebbe trattato. Il “teatro drag” si manifesta in tutto il suo potenziale: irriverente, imprevedibile, trascinante, una vera e propria maschera post-moderna, sorprendentemente versatile nel muoversi tra forza e fragilità, melodramma e commedia, ironia e sentimento.

Negli anni, il percorso delle Nina’s si è legato alla rilettura e riscoperta dei classici teatrali, con Nina’s Radio Night (2011), Il Giardino delle Ciliegie (2012), DragPennyOpera (2015), Vedi alla voce Alma (2016), Queen LeaR (2019), Le Gattoparde (2020).

Il programma degli eventi di avvicinamento al Dolomiti Pride, è su www.dolomitipride.it.

Il Dolomiti Pride 2023 è organizzato da Arcigay del Trentino, AGEDO Trentino e Famiglie Arcobaleno Trentino – Alto Adige in collaborazione con Rete elgbtqi del Trentino – Alto Adige/Südtirol, Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol, Collettivo transfemminista queer Trento, Udu Trento. Gli eventi “Let’s pride!” sono organizzati con il sostegno di Fondazione Caritro e Comune di Trento.