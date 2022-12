PATT * CONSIGLIO PARTITO: MARCHIORI, « SIAMO PRONTI AD ESSERE PROTAGONISTI, ENTRO GENNAIO LE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE »

09.11 - venerdì 23 dicembre 2022

PATT: “Pronti ad essere protagonisti”. Si è svolto ieri il Consiglio autonomista natalizio: all’ordine del giorno il percorso e le scelte del prossimo periodo. La scelta degli autonomisti dovrà rispondere innanzitutto a una domanda: si preferisce dare risposte concrete ai trentini cercando di essere protagonisti del governo dell’Autonomia, o si ritiene prioritario compiere una scelte ideologica?

Si è svolto ieri, presso il ristorante Cantaleone di San Michele all’Adige, l’ultimo Consiglio del PATT prima delle festività. La riunione del Parlamentino autonomista, oltre che per il classico scambio di auguri accompagnato da un momento conviviale, è servito per fare il punto sui risultati conseguiti negli ultimi mesi e per porre gli obiettivi per il nuovo anno, fondamentali per giungere pronti alle elezioni provinciali dell’ottobre 2023.

“Leggo interventi che parlano di un PATT immobile preda delle lusinghe di chi lo tira per la giacchetta da una parte o dall’altra – ha esordito il Segretario Marchiori – ma la realtà è che ci stiamo muovendo lungo la strada tracciata dal Congresso”.

“Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di essere un interlocutore politico serio e credibile, fatto certificato anche dal Ministro delle Autonomie e delle Regioni che ci ha incontrato e che con noi si è confrontato sulle sfide dell’Autonomia.

Ma stiamo dimostrando anche che, alla sterile polemica, preferiamo contrapporre la forza dei fatti e le soluzioni ai problemi dei cittadini: le nostre proposte approvate in sede di finanziaria non sono un regalo agli autonomisti, ma delle opportunità che vanno ad aiutare i trentini! I tre milioni in favore dell’acquisto della prima casa per i giovani e la riapertura del punto prelievi di Pellizzano sono più forti dell’invidia di chi, pur di far dispetto a noi, rinnega le battaglie che ha sempre portato avanti. Così come l’ordine del giorno riguardante la valorizzazione della storia trentina e dell’Euregio indica senza possibilità di equivoci la direzione che per gli autonomisti deve continuare a mantenere la nostra terra, anche in futuro”.

“È forti di questi risultati e di questa base di partenza che ci prepariamo ad affrontare i prossimi mesi. Finora abbiamo voluto osservare la situazione politica trentina, certi che non era ancora definitiva. Ora abbiamo avuto la riprova che i partiti nazionali, per loro natura, sono tutti uguali nel dover rispettare gli ordini dei rispettivi organi centrali: non c’è nessuno che può accaparrarsi il ruolo di garante dell’Autonomia, né tantomeno ammantarsi di un’aura autonomista.

Tocca a noi quindi, rimboccarci le maniche e giocare una partita al rilancio, che metta al centro il futuro della nostra terra e che sposti in secondo piano le dispute ideologiche che non interessano i trentini perché non danno risposte ai loro problemi. Entro gennaio il PATT, forte della collaborazione di tutte le sue diramazioni, in particolar modo gli attivissimo movimenti di Giovani e Donne, dovrà terminare il lavoro inerente le priorità programmatiche. A tal proposito durante le festività sottoporremo ai nostri tesserati un questionario in grado di raccogliere la voce e le istanze dei territori e concluderemo l’operazione di ascolto delle categorie economiche e sociali”.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT