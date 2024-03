PAT * LONA LASES : « L’ASSESSORE MARCHIORI HA INCONTRATO IL CONSIGLIO COMUNALE ED IL SINDACO ANTONIO GIACOMELLI »

07.20 - mercoledì 27 marzo 2024

L’assessore Marchiori ha incontrato il consiglio comunale di Lona Lases

Casa e patrimonio immobiliare pubblico, ma anche vicinanza istituzionale e sostegno per questa nuova importante fase di ripartenza per la vita democratica della comunità.

Di questo si è parlato a Lona Lases dove l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, ha incontrato il consiglio comunale di Lona Lases e il sindaco Antonio Giacomelli.

Un incontro cordiale durante il quale l’assessore, oltre a rinnovare le congratulazioni per l’elezione ed augurare a sindaco e consiglieri buon lavoro, ha toccato alcuni temi di sua competenza sui quali le due amministrazioni potranno avviare dei ragionamenti congiunti.

“È stato un incontro di conoscenza reciproca con il quale ho voluto anzitutto manifestare vicinanza e sostegno ad un’amministrazione che apre una nuova fase per la vita democratica della comunità con spirito di servizio nei confronti dei cittadini” le parole dell’assessore Marchiori, che ha sottolineato “l’importanza di poter contare su amministratori che interpretano sul territorio i valori della nostra speciale autonomia. Ad essi non mancherà mai il sostegno della Provincia” ha concluso Marchiori.

Durante l’incontro con il consiglio comunale di Lona Lases sono stati toccati anche alcuni argomenti sui quali le due amministrazioni torneranno a confrontarsi: patrimonio immobiliare pubblico, housing sociale per la popolazione anziana, possibili interventi di recupero e riqualificazione, su tutti quello dell’edificio utilizzato come punto di ritrovo del paese e sede di numerose associazioni.

“È stato un incontro positivo e gradito, che testimonia ancora una volta la presenza tangibile dell’amministrazione provinciale al fianco della nostra comunità” le parole del primo cittadino Antonio Giacomelli, che ha ragguagliato l’assessore Marchiori circa i lavori del consiglio comunale.

“In particolare – continua il primo cittadino – , nell’ottica di una sempre maggiore legalità, tra le altre cose nella seduta di ieri abbiamo deliberato requisiti ancor più stringenti per le nomine e designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed altre istituzioni pubbliche, escludendo dalla possibilità di nomina anche soggetti con sentenze passate in giudicato o che abbiano optato per il patteggiamento”.