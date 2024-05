PAT * 12 MAGGIO: « FESTA DELLA MAMMA, INGRESSO GRATUITO PER TUTTE LE DONNE CON FIGLI AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO E NEI MANIERI PROVINCIALI »

07.55 - giovedì 9 maggio 2024

Festa della mamma al Castello del Buonconsiglio e nei manieri provinciali. Domenica 12 maggio ingresso gratuito per tutte le mamme con figli nei castelli provinciali. Al Buonconsiglio e a Beseno attività per famiglie per il Kid Pass Day. Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della mamma, l’ingresso per tutte le mamme che verranno con i figli sarà gratuito al Castello del Buonconsiglio e nelle sedi distaccate di Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Caldes. Al Castello del Buonconsiglio grandi e piccini potranno cimentarsi nel Kid Pass Day con un’attività dove si scopriranno curiosi e antichi reperti archeologici, dipinti, sculture e molto altro e infine si potrà costruire il proprio museo, scegliendo le opere che piacciono di più e aggiungendo anche qualcosa che vale la pena di conservare. Il museo aderisce ai Kid Pass Days anche nella sede di Castel Beseno, dove si potrà scoprire la fortezza di Castel Beseno e aspetti della difesa e dell’attacco di altri tempi e i giochi medioevali.