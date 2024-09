ON. AMBROSI (FDI) * EUCARIS: «BENE LA RISPOSTA DEL MINISTRO SALVINI, MA SI SALDINO ANCHE VECCHIE CONTRAVVENZIONI PENDENTI»

17.09 - giovedì 19 settembre 2024

“Prendiamo atto della risposta formale del Ministro Salvini in Parlamento relativa alla delicata problematica inerente il mancato di funzionamento del sistema Eucaris per le contravvenzioni stradali comminate in Italia ad automobilisti di Nazioni confinanti, e siamo lieti che dalle sue parole emerga che il problema, anzitutto con la Germania, sia in via di rapida risoluzione.

Per parte nostra vigileremo in modo da poter dare conto alla cittadinanza dei comuni italiani interessati, ovviamente nell’auspicio che tutte le contravvenzioni sinora comminate ad automobilisti stranieri e ad oggi senza possibilità di notifica e riscossione vengano naturalmente saldate quanto prima per evitare voragini nei conti del Comuni italiani dove le stesse multe sono state emesse e non pagate dai automobilisti di diverse nazionalità”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige e presentatrice di un’interrogazione al riguardo al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.