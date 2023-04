ON. URZÌ (FDI) * GESTIONE ORSI: «QUESTION TIME IN DIRETTA TV RAI, OGGI A PARTIRE DALLE 13.30 » (TESTO INTERROGAZIONE CON ON. AMBROSI E DE BERTOLDI)

11.25 - giovedì 27 aprile 2023

COMUNICO CHE OGGI CIRCA ALLE 14.10, O POCO DOPO, SI TERRA’ ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL QUESTION TIME IN DIRETTA TELEVISIVA RAI SUL TEMA DELLA GESTIONE DEGLI ORSI.

L’interrogazione a prima firma Urzì (sottoscritta dai colleghi Ambrosi e De Bertoldi) sarà illustrata per un minuto dalla collega Ambrosi.

Seguirà la risposta del Ministro all’Ambiente Pichetto Fratin a cui replicherà per due minuti Urzì.

Ecco il testo della interrogazione che focalizza l’obiettivo di interventi rapidi e di supporto concreto alle popolazioni ed alle attività economiche esposte alla contiguità delle popolazioni alpine con la fauna predatrice.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA

Prima Firma On. Urzì

Sottoscritta On. Ambrosi – On. De Bertoldi

Al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Per sapere – premesso che:

Andrea Papi, un giovane ventiseienne è stato ucciso da un orso (JJ4) nei boschi di Caldes in Val di Sole, vicino alla propria residenza; nel periodo 1999 – 2002, col progetto Life Ursus realizzato dal Parco Adamello-Brenta, la Provincia autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, fu rilasciato un piccolo numero di orsi sloveni nati in libertà, per ricostituire un nucleo di plantigradi nelle Alpi Centrali. Attualmente gli esemplari sono oltre 120, concentrati esclusivamente nel Trentino occidentale, una zona ad antropizzazione diffusa.

Attualmente rappresentano un problema per l’uomo e l’economia poiché attratti anche dalle colture e allevamenti della zona, spingendosi fino a valle, condividendo aree frequentate da escursionisti. Fatto grave, ripetutamente segnalato da sindaci e cittadini. Il progetto Life Ursus prevedeva la diffusione di orsi sul territorio, comprese le regioni confinanti, che non è avvenuta; il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato un’ordinanza urgente di abbattimento del predatore. Successivamente, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento, mantenendo in vigore quella di cattura; la gestione dei grandi predatori impone interventi urgenti e un piano di ampia prospettiva, anche temporale, che preveda il trasferimento di orsi, per prevenire attacchi all’uomo; gli imprenditori turistici, all’inizio della stagione estiva, temono i danni causati dal drammatico attacco avvenuto in una delle valli simbolo del Trentino.

È solo l’ultimo caso, purtroppo mortale, di una serie numerosa di aggressioni subite da uomini avvenute fra Rabbi, Pinzolo, Cadine, Monte Peller e Andalo, questi ultimi solo per puro caso non mortali; si rende necessario, ad avviso degli interroganti, adottare iniziative quali la legalizzazione dello spray al peperoncino in dosaggio anti orso, come già avviene in Paesi che ospitano parchi naturali di insediamento di grandi predatori, ad esclusivo uso di autodifesa, con regole di ingaggio certe, ed altre efficaci misure di prevenzione poste in essere dalle autorità locali preposte come l’incremento dell’assistenza fornita da guardia orsi altamente professionalizzati e dotati di presidi tecnologici adeguati, da finanziare urgentemente, per garantire celermente e in sicurezza il trasferimento non solo degli esemplari problematici di orso, ma anche quelli presenti in sovrannumero rispetto alla capacità massima del territorio. se intenda concertare con le regioni e le province autonome decisioni quadro ampiamente condivise relative alle modalità di gestione della fauna predatoria in Trentino, valutando l’ipotesi di adottare le iniziative segnalate in premessa al fine di garantire al meglio l’incolumità di tutti i cittadini, residenti o turisti, e così rassicurare anche gli operatori economici delle aree a rischio.