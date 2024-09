PAROLARI (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * TRASPORTO TURISTICO: «QUALE TIPO DI PROGRAMMAZIONE STA ALLA BASE DEL FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO?

17.02 - giovedì 19 settembre 2024

Quale tipo di programmazione sta alla base del finanziamento per il servizio integrativo di trasporto turistico?

La consigliera Francesca Parolari ha depositato un’interrogazione rivolta alla Giunta per verificare l’efficacia del finanziamento dei servizi integrativi di trasporto turistico nei territori trentini. La Provincia autonoma di Trento ha recentemente deliberato (n. 1442 del 13 settembre 2024) la distribuzione dei fondi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8. Tale legge promuove la mobilità collettiva a supporto dell’offerta turistica come funzione di interesse generale, finanziabile anche attraverso l’imposta provinciale di soggiorno.

Per l’anno 2024, le risorse assegnate a sostegno dei servizi integrativi di trasporto turistico sono state così suddivise:

Comunità Territoriale della Val di Fiemme: € 300.000,00

Comunità della Val di Sole: € 450.000,00

Comunità di Primiero: € 160.000,00

Queste risorse devono essere obbligatoriamente destinate all’integrazione dei servizi di mobilità collettiva, mantenendo un collegamento diretto con i territori di provenienza dei fondi. Gli eventuali avanzi saranno destinati a progetti analoghi negli anni successivi. Entro 60 giorni dalla chiusura dei bilanci 2024, le comunità beneficiarie presenteranno un resoconto dell’attività svolta e della spesa sostenuta.

Negli anni precedenti, i finanziamenti sono stati così distribuiti:

2023: Val di Fiemme (€ 300.000,00) e Primiero (€ 160.000,00)

2022: Val di Fiemme (€ 500.000,00), Comune di Malè (€ 100.000,00), Primiero (€ 125.000,00)

2021: Val di Fiemme (€ 500.000,00), Comune di Pinzolo (€ 25.000,00)

Con la deliberazione n. 104 del 2 febbraio 2024, erano stati già liquidati € 642.036,95 a favore di 155 comuni, trasferendo il 50% dell’imposta di soggiorno ai comuni di riferimento.

Nonostante il quadro normativo definisca chiaramente la destinazione dei fondi, emergono alcune questioni relative alla gestione del finanziamento, alla programmazione dei servizi e alla calendarizzazione dei finanziamenti. In particolare, la tempistica con cui vengono assegnati i fondi, spesso a stagione turistica conclusa, pone dubbi sulla capacità dei territori di programmare efficacemente i servizi di trasporto turistico integrativo.

La Giunta provinciale è stata interrogata sui seguenti punti:

L’efficacia dell’integrazione tra servizi di trasporto ordinari e turistici generata negli ultimi anni.

La valutazione dell’efficacia dei servizi finanziati.

La ragione della tempistica di assegnazione dei fondi e la possibilità di anticipare i provvedimenti.

La possibilità di incentivare collaborazioni tra diverse zone per una rete di mobilità sostenibile.

I criteri di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti.

La consigliera Parolari vuole approfondire e valutare l’impatto dei finanziamenti evidenziando la necessità di una programmazione più efficiente e di criteri di finanziamento che favoriscano la creazione di reti di mobilità interconnesse e sostenibili per i territori trentini.

Cons.ra Francesca Parolari

Gruppo PD del Trentino