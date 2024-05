MART – ROVERETO (TN) E OHT * “PROGETTO NO“: «PER DARE VOCE AI GIOVANI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE CITTADINA, ISCRIZIONI ENTRO IL 14/6»

15.55 - giovedì 23 maggio 2024

Mart e OHT- Office for a Human Theatre. Una collaborazione per dar voce ai giovani nella programmazione culturale cittadina. No è il titolo dell’iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze dai 17 ai 25 anni, un percorso di accompagnamento artistico e progettuale composto da momenti di formazione e di workshop finalizzati alla realizzazione di un micro-festival. Il programma rientra nell’ambito del progetto europeo The Floor is Yours, indirizzato al coinvolgimento attivo di nuovi pubblici nei musei.

Cosa accadrebbe se i giovani potessero far sentire la propria voce all’interno della programmazione culturale cittadina?

Quali visioni, linguaggi, forme ed esperienze artistiche verrebbero proposte?

Quali modi di abitare lo spazio condiviso?

Questi gli interrogativi da cui muove il progetto no, rivolto a giovani dai 17 ai 25 anni, che saranno accompagnati nella costruzione di un programma culturale rivolto a loro coetanee e coetanei. Ideato da OHT-Office for a Human Theatre in collaborazione con l’Area educazione e mediazione del Mart, il percorso mira a far emergere i desideri e gli interessi delle nuove generazioni attraverso il dialogo e la condivisione con curatori, progettiste, artiste e performer.

Il progetto prevede momenti formativi e laboratori propedeutici alla creazione di un evento aperto alla cittadinanza, un micro-festival della durata di alcune ore, con l’obiettivo di restituire gli immaginari e la ricchezza delle forme di pensiero dei giovani intorno all’arte, alla creazione collettiva, alla partecipazione nello spazio pubblico.

Destinatari e insieme promotrici saranno quindi le giovani generazioni, chiamate a prendere parte ai processi decisionali e invitate a ripensare la programmazione culturale come strumento comunitario, per creare nuovi spazi di libertà e di espressione. La roulotte di Little Fun Palace – progetto di Office for a Human Theatre che da anni aggrega le persone nello spazio pubblico – sarà ospitata nel Giardino delle Sculture del Mart e costituirà l’elemento intorno al quale ruoteranno incontri e performance.

L’iniziativa rientra in un percorso già avviato dal Mart nel contesto del progetto europeo The Floor is Yours e risponde all’esigenza di sperimentare nuove pratiche culturali: un modo per coinvolgere il pubblico nella programmazione e non solo nella fruizione artistica, costruendo uno spazio collaborativo in termini di proposte, visioni e immaginari.

Il programma

L’attività si sviluppa in due tempi: a luglio e a settembre.

• Incontri formativi: 3, 4 e 5 luglio, ore 9.00-13.00 | 14.00-17.00

• Workshop di progettazione: 10, 11 e 12 luglio, ore 9.00-13.00 | 14.00-17.00

• Organizzazione, comunicazione e coordinamento dell’evento: 6 e 7 settembre

• Micro-festival: 28 settembre

Il progetto potrà accogliere fino a un massimo di 15 persone. 8 posti potranno essere riservati a studenti e studentesse in Alternanza Scuola Lavoro.

Iscrizioni entro il 14 giugno 2024: education@mart.tn.it; t. 0464.454123-135.

Office for a Human Theatre [OHT]

È lo studio di ricerca fondato da Filippo Andreatta, il cui lavoro si occupa di paesaggio e di politica personale sottilmente affrontata nello spazio pubblico e privato. OHT scardina la gerarchia della visione e dell’ascolto realizzando spettacoli, performance e installazioni in contesti urbani e non; ha raggiunto i ghiacci del 79° parallelo nord per leggere Frankenstein attorno a un fuoco, portato in scena il campanile di Curon/Graun; ha creato Little Fun Palace, una roulotte parassitaria che ha viaggiato in due continenti e dato vita alla Nomadic School: una scuola sul rapporto fra arti performative e paesaggio che si muove fra montagne, paludi e altre aree rurali contaminando l’arte con le scienze naturali e sociali.

no è realizzato nell’ambito del progetto The Floor is Yours, reso possibile grazie al contributo di Europa Creativa, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi 2021-2027. I punti di vista e le opinioni espresse sono da ritenersi esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione Europea. Né l’Unione Europea, né l’autorità che ha concesso il finanziamento possono essere ritenute responsabili.

L’iniziativa si avvale inoltre del contributo di Fondazione Caritro di Trento e Rovereto e del sostegno del Comune di Rovereto.

