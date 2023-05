COMUNE DI ROVERETO (TN) * GIORNO EUROPA: « SUL COLLE DI MIRAVALLE LA CERIMONIA CON 100 STUDENTI ED I SINDACI VALDUGA E KRUMSCHNABEL »

18.04 - martedì 9 maggio 2023

Giorno dell’Europa: sul Colle di Miravalle la cerimonia con studenti da sette nazioni europee e i sindaci di Rovereto e Kufstein In occasione della giornata dell’Europa si è svolta, all’ombra di Maria Dolens una giornata di festa. Occasione questa per ricordare insieme i valori fondanti dell’Unione Europea e per apprezzare l’unità costruita in Europa alla fine dei due conflitti mondiali che ne avevano sconvolto l’esistenza nella prima metà del XX secolo.

L’evento tenutosi presso la Fondazione Campana dei Caduti è stata una delle tappe del Festival “Siamo Europa” che anima Trento per tutta questa “Settimana Europea”, con un ricco programma di informazione, conoscenza ed approfondimento delle principali tematiche europee. Il Festival conta sulla sinergica collaborazione di numerosi entità presenti sul territorio quali EUROPE DIRECT Trentino – CDE Trento del Servizio Pianificazione strategica e Programmazione europea e Ufficio politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento con Civico 13, Università di Trento – Scuola di Studi Internazionali, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Fondazione Antonio Megalizzi, Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondazione Campana dei Caduti e sul prezioso supporto della Provincia di Trento e del Comune di Trento.

La partecipazione di oltre un centinaio di studenti provenienti non solo da varie località del Trentino Alto Adige ma anche da Bregenz, Dublino, Granada, Kufstein, Palencia, Parigi, Sarajevo, Sonthofen, Tuzla, ha garantito un dibattito quanto mai ampio ed articolato, contraddistinto da una pluralità di punti di vista circa il futuro della costruzione europea. Un progetto che ha ulteriormente rafforzato la vocazione internazionale di Maria Dolens e della Fondazione Antonio Megalizzi, ente nato per ricordare il sogno europeo del giovane giornalista scomparso dopo l’attentato a Strasburgo del 2018. Il sogno di un’Europa vicina alle cittadine e ai cittadini, comunicata correttamente nei suoi pregi e nei suoi difetti per proseguire insieme il percorso europeo.

Gli studenti liceali convenuti al Colle di Miravalle ed i numerosi spettatori che hanno voluto assistere alla cerimonia sono stati accolti dal Reggente della Fondazione, Marco Marsilli, da Caterina Moser della Fondazione Antonio Megalizzi e dal Prof. Giuseppe Zorzi coordinatore del Progetto Schools Beyond Regions and Borders (SBRB)progetto lanciato nel 2017 con l’obbiettivo di promuovere l’interazione e la comprensione reciproca tra studenti europei e insegnanti attraverso lo scambio di conoscenze e buone pratiche in materia di educazione alla cittadinanza attiva.

Al termine delle iniziative dedicate al mondo della didattica, si è svolto, un momento di celebrazione dedicato al gemellaggio tra Rovereto e Kufstein e ai loro simboli che ne caratterizzano la loro vocazione di promozione della cultura di pace.

Momento aperto dal Reggente della Fondazione, padrone di casa, in cui ha voluto ribadire come lo sforzo iniziato nel 1950 dall’allora ministro Schuman ha portato alla “Unione Europea” che è tutt’oggi in fase di sviluppo per garantire pace, libertà, prosperità e alti standard democratici a quasi 500 milioni di persone.

Gli intervenuti, tra cui il sindaco di Kufstein Martin Krumschnabel e il sindaco di Rovereto Francesco Valduga hanno ricordato come la costruzione della casa Europea non deve essere considerata come scontata ma deve costituire un impegno giornaliero fatto di relazioni, incontri e scambi tra cittadini e comunità dei vari Paesi.Il Prof. Michele Nicoletti già presidente dell’Assemblea Parlamentare del Coe a conclusione ha ringraziato i ragazzi presenti per la loro partecipazione ricordando l’importanza delle loro azioni quotidiane nella costruzione dell’Europa unita; sono proprio le sfide attuali che l’Europa si trova ad affrontare, che stimolano le istituzioni europee a rafforzare la costruzione dello spazio comune.La cerimonia si è conclusa con un concerto dell’ “Organo degli Eroi” di Kufstein e dei cento rintocchi della Campana, che, grazie ad un collegamento in diretta audiovideo erano entrambi presenti nelle due città rinnovandone il gemellaggio.