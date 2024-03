MART – ROVERETO (TN) * APRILE 2024: « DUE LE NUOVE MOSTRE, “ALLEGORIA DELLA FELICITÀ PUBBLICA“ E “FELICE TOSALLI, ANIMALI DI UN ALTRO SOGNO“ »

18.03 - venerdì 29 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mart. Aprile 2024

Nuove mostre

Presentate a Trento due nuove mostre:

Allegoria della felicità pubblica

Felice Tosalli. Animali di un altro sogno

Dal 14 aprile al Mart di Rovereto saranno aperte anche le mostre:

Arte e Fascismo

Pietro Gaudenzi. La virtù delle donne

Giornate speciali

Fino al 13 aprile | Ingresso ridotto

Stiamo preparando le nuove mostre, alcuni spazi del museo sono quindi chiusi per riallestimento: fino al 13 aprile il biglietto di ingresso è ridotto.

Aperture pasquali e ponti di Primavera

L’arte non va in vacanza! A Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile e l’1 maggio le sedi del Mart sono aperte con orario regolare.

Trento Film Festival e Mart

Dal 26 aprile al 5 maggio i visitatori del Mart e gli Amici del Museo hanno diritto all’ingresso ridotto al Festival. Dal 26 aprile al 31 maggio chi ha un biglietto del Trento Film Festival entra al Mart con tariffa ridotta.

Rovereto

Sulle Ali dell’Aquila: una storia di motociclismo, aviazione e arte

28 aprile, ore 10.00 | Mart, Sala Conferenze

Un incontro alla scoperta della storia della Moto Guzzi e del suo co-fondatore Giorgio Parodi, pluridecorato aviatore distintosi su vari fronti di guerra, dal primo al secondo conflitto mondiale. Le ricerche della nipote Elena Bagnasco, confluite in una pubblicazione, permettono di inquadrare la figura di Parodi raccontando al contempo l’inedita amicizia tra la sua famiglia e il futurista Thayaht, testimoniata da un carteggio inedito conservato al Mart.

Interverranno: Elena Bagnasco (Associazione Giorgio Parodi), Federico Zanoner (Mart, Archivio del ‘900 e Casa d’arte futurista Depero), Alessandro Trinco (Concessionaria Moto Guzzi a Rovereto) e Samuel Manzardo (Guzzisti Trento).

Seguirà l’illustrazione di alcuni modelli storici del marchio, esposti nella piazza del Mart.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: eventi@mart.tn.it

Trento

Il luogo della natura di Beuys. Dialogo fra Lucrezia de Domizio Durini e Giorgio D’Orazio

9 aprile, ore 18.00 | Palazzo delle Albere – secondo piano

Un dialogo avvincente che mette in luce aspetti inediti dell’opera e della vita di Joseph Beuys, approfondendo i suoi significativi rapporti con l’Italia.

Il talk si concentrerà sul making of dell’importante opera Difesa della Natura, entrata a far parte delle Collezioni del Mart ed esposta in apertura della mostra Sciamani. Comunicare con l’invisibile, in corso a Palazzo delle Albere.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

Fuori sede

“E tutto schedare in archivio”: Silvio Branzi e la costruzione di un fondo di critica d’arte

18 aprile, ore 15.00 | Firenze, Palazzo Strozzi

Presentazione dei risultati del progetto La ricomposizione di un archivio. Il caso Silvio Branzi dalla carta alla rete, promosso dall’Archivio del ’900 del Mart di Rovereto e dall’Archivio contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto Vieusseux di Firenze.

Nato a Vermiglio in provincia di Trento nel 1899, Branzi è stato giornalista, critico d’arte e scrittore; ha lavorato per il quotidiano veneziano “Il Gazzettino” e ha collaborato con molte riviste, fra cui “La Fiera letteraria”, “Convivium”, “l’Osservatore politico letterario” e “Arte Veneta”.

Documenti editi e inediti afferenti al cospicuo archivio di Branzi sono stati resi disponibili per ricerche aperte in molteplici direzioni. Raccontano il progetto Fabio Desideri per l’Archivio Bonsanti, Mariarosa Mariech e Duccio Dogheria per il Mart, la storica dell’arte Lucia Mannini e le giovani studiose Chiara Grazzini e Olimpia Di Domenico. |

Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte.

24 aprile | GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

Apertura della mostra dedicata all’opera e all’universo creativo di Italo Cremona. A cura di Giorgina Bertolino e Daniela Ferrari, l’esposizione è frutto della collaborazione tra la GAM di Torino e il Mart di Rovereto, dove la mostra si trasferirà il prossimo autunno.

Artista e letterato, Italo Cremona è stato un intellettuale singolare, interprete di un’ampia concezione dell’arte espressa attraverso la pittura, la storia dell’arte, la scrittura critica e narrativa, l’attività di scenografo per il cinema e il teatro, l’insegnamento delle discipline artistiche. La mostra raccoglie un centinaio di dipinti e una selezione di disegni e di incisioni e documenta la più alta qualità pittorica di Cremona, rileggendo nel presente l’originalità del suo immaginario. | Scopri di più.

Orizzonti sciamanici. Approfondimenti, talk e laboratori

Da aprile a giugno proseguono i numerosi appuntamenti al MUSE – Museo delle Scienze e al METS – Museo etnografico trentino San Michele per addentrarsi nell’affascinante tema dello sciamanismo, a cui è dedicata la grande mostra Sciamani. Comunicare con l’invisibile. Scopri qui il programma degli eventi.

Collaborazioni

Premio Costruire il Trentino. Inaugurazione della mostra del CITRAC – CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea

5 aprile, ore 18.30 | Mart, Sala conferenze

Il CITRAC – CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea invita il pubblico alla serata di presentazione dei vincitori e delle menzioni della sesta edizione del Premio Costruire il Trentino, selezionati da una giuria internazionale tra 186 i progetti di architettura realizzati in Trentino tra il 2017 e il 2022. Fino al 22 gennaio 2024 i progetti sono stati esposti nel portico di ingresso della stazione ferroviaria di Trento in un allestimento dell’architetto Luca Valentini.

Chiuderà la serata un momento conviviale.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti: info@citrac.it

Membership

3 aprile

Percorso Slow Art 1

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 3 aprile

12 aprile

Visita in anteprima alla mostra Arte e Fascismo

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 10 aprile

16 aprile

Incontro Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart, Rovereto e online

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it