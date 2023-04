LUCA COSER E ANTONIO DE LUCA * “FRAGMENTS”: « A BERLINO LA MOSTRA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TRENTO, A CURA DI REMO FORCHINI E ANNE SEYDA (DAL 14/4 AL 27/5) »

07.53 - lunedì 10 aprile 2023

All’interno degli spazi della Solitaire Galerie, a Berlino, si inaugura venerdì 14 aprile 2023 la mostra FRAGMENTS curata da Remo Forchini e frutto di un fecondo scambio culturale tra il Comune di Trento e la galleria berlinese. Come primo step di questo scambio si è inaugurato infatti nelle sale di Palazzo Roccabruna a Trento nel mese di marzo 2023, ancora con la curatela di Remo Forchini, un evento artistico che ha avuto come protagonisti l’artista trentino Mauro Cappelletti e il berlinese Olaf Nehmzow nella precisa volontà di sviluppare un dialogo artistico tra i due territori.

FRAGMENTS, aperta al pubblico dal 14 aprile al 27 maggio 2023 presenta un ciclo di recenti opere di grandi e medie dimensioni di Luca Coser, artista trentino che lavora tra Trento e Milano, e di Antonio De Luca, artista campano da anni residente in Piemonte.

Il titolo della mostra, FRAGMENTS, si riferisce al processo di costruzione dell’opera pittorica che in parte accomuna i due artisti: ambedue “non inventano” le immagini che riportano sulla tela ma, attuando una pratica associata nel ‘900 volta per volta a numerose correnti artistiche, si servono, dipingendoli, di “frammenti” della realtà riprodotti dalle tecniche di stampa fotografica, immagini che fanno volutamente e in modo raffinato i conti con l’oggi, con uno “spirito del tempo” attento e presente, e al contempo con un mai del tutto svelato recupero della memoria, umori e figure del passato strappati al loro originario contesto e reinventati attingendo a una sensibilità tanto personale quanto collettiva.

Come ha scritto Gianluigi Colin, la ricerca di Luca Coser si articola in un costante gioco di stratificazioni, dissolvenze e spostamenti di senso. La sua pittura, partendo sempre da citazioni personali, riflette sul senso di una identità sempre più precaria, sulla fragilità della singolarità dell!esistenza, ma anche sull!inconscio collettivo. La sua è una pittura al confine tra figurazione ed astrazione ma dove le figure, dipinte e poi celate, appaiono come presenze avvolte sempre da un silenzioso stato di sospensione. Così, su tutto, emerge un senso di ignoto, di mistero, ma anche quel senso di inquietudine che sembra avvolgere la società della “post verità”.

Come ha scritto Giorgio Caione, nelle opere di Antonio De Luca ritroviamo l’anima e l’essenza di un percorso che rimane genuinamente e profondamente pittorico, coerente con le proprie premesse e consapevole della propria grammatica. L’apertura all’ambiente, il farsi mondo, trovano così il proprio significato nel ritorno stesso all’elemento cardine del lavoro artistico, quella pittura che data per defunta in innumerevoli occasioni, torna costantemente sulla scena dell’arte, rinnovata nelle forme, sincera nei mezzi, dirompente nell’immutata forza espressiva.

Informazioni

FRAGMENTS

a cura di Remo Forchini e Anne Seyda

14 aprile al 27 maggio 2023

Solitaire Galerie / Hermann Hesse Straße, 64 – Berlino

Opening: venerdì 14 aprile 2023 ore 19:00

Orari di apertura: dal lunedì al sabato, ore 09-17; e su appuntamento