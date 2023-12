SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CATENA LAGORAI: « FAMIGLIA VENETA IN DIFFICOLTÀ, INTERVENTO NOTTURNO TRA MALGA GRUGOLA E VAL PISORNO »

22.08 - martedì 26 dicembre 2023

È terminato intorno alle 21.00 di questa sera un intervento in soccorso di una famiglia veneta in difficoltà a monte di malga Grugola nella catena del Lagorai (Caoria). Il gruppo, composto da due adulti e due minori, era partito a piedi dal lago di Calaita e, dopo aver superato la malga Grugola, è inavvertitamente uscito dalla traccia del sentiero. Poco prima delle 17, arrivati in cresta tra la val di Grugola e la Val Pisorno, a una quota di circa 2.000 m.s.l.m., i quattro hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 perché si trovavano su un terreno erboso molto ripido e reso scivoloso dal ghiaccio.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di competenza di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico. Cinque operatori hanno percorso la strada forestale che arriva a Malga Grugola con il mezzo, per poi incamminarsi a piedi, fino a raggiungere le quattro persone intorno alle 19. Dopo averli assicurati a una corda, i soccorritori li hanno accompagnati in cordata fino al fuoristrada lasciato a malga Grugola, per poi trasportarli fino alla macchina al lago Calaita. Per nessuno dei quattro è stato necessario il ricovero in ospedale.