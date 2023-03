CONSIGLIO PAT * AULA: « SOSTANZE PERICOLOSE, ALL’APERTURA DEI LAVORI SI PARLERÀ ANCHE DELLA MAPPA PFAS »

10.34 - martedì 7 marzo 2023

In Consiglio si parlerà anche della mappa dei Pfas. Alessio Manica (PD) ha chiesto, in apertura dei lavori, che la Giunta faccia chiarezza sulle notizie preoccupanti apparse in questi giorni sulla stampa locale con riferimento alla mappa dei Pfas (sostanze altamente pericolose all’origine di una serie di patologie) e in particolare al presunto inquinamento delle zone di Arco e della Vallagarina. Il collega del PD Luca Zeni ha aggiunto la richiesta di una comunicazione della Giunta sull’attacco dell’orso ai danni di un uomo in val di Rabbi. Anche Marini si è accodato alla richiesta di Manica. A cosa serve la Conferenza dei Capigruppo se l’ordine del giorno viene stravolto? ha obiettato Claudio Cia (Fratelli d’Italia).

Il vicepresidente Mario Tonina ha confermato la disponibilità ad informare l’aula in merito al tema sollevato da Manica, anticipando la volontà di rassicurare il Consiglio e i cittadini: quelle riportate in particolare da un quotidiano locale sono solo notizie scandalistiche che non fanno bene al Trentino, ha detto.Nell’arco dei tre giorni d’aula si troverà lo spazio per parlarne, ha tirato le fila il Presidente Kaswalder, qualora la richiesta di comunicazione sia presentata con la firma di 7 consiglieri, come da regolamento.