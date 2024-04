IURLARO (FDI) * “CONTRO IL BULLISMO ALZIAMO LA TESTA “: « NELLA CONFERENZA STAMPA ILLUSTRATO IL DDL VOLTO A PREVENIRE IL FENOMENO »

14.50 - sabato 13 aprile 2024

Nella giornata del 13 Aprile si è tenuta la conferenza stampa presso la sede di Fratelli d’Italia di Trento dal titolo “Contro il bullismo alziamo la testa ” la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo organizzata dal Dipartimento Legalità e Sicurezza del Trentino Alto Adige di cui è referente Rosa Valenti. Erano presenti all’evento l’onorevole Alessandro Urzì, il Vicepresidente PAT Francesca Gerosa ed il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Trento Alessandro Iurlaro.

In coincidenza con la prossima approvazione alla Camera è stato illustrato da Valenti il Disegno di legge volto a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tra i punti salienti è la previsione di campagne periodiche informative di sensibilizzazione, la conoscenza dei sistemi di controllo parentale avvalendosi dei media, un servizio di sostegno psicologico per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedono al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti nonché prevenire situazioni di rischio o disagio. Il potenziamento del numero “Emergenza infanzia 114”, attivo nell’arco della ventiquattro ore con il compito di fornire alle vittime una prima assistenza psicologica e giuridica. L’istituzione della “Giornata del rispetto” quale momento specifico di approfondimento sui temi della non violenza psicologica, fisica e del contrasto di ogni fondi discriminazione. Ognuno di noi può fare la sua parte segnalando i fenomeni di bullismo che vede coinvolti i giovani, non dobbiamo abbassare la guardia.

Alessandro Iurlaro

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Trento