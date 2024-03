GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * GIUSTIZIA: KOMPATSCHER, « ENTRERANNO IN SERVIZIO 7 NUOVI GIUDICI DI PACE E 18 TIROCINANTI, PER COLMARE LE LACUNE NEL NOSTRO SISTEMA »

12.56 - venerdì 29 marzo 2024

“A settembre entreranno in servizio quattro nuovi giudici di pace nella sede di Trento, due uomini e due donne, mentre in quella di Bolzano dovrebbero entrare a regime tre nuove unità (due donne e un uomo) entro la fine dell’anno”.

È quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Arno Kompatscher nel dare il via al rinnovo della convenzione triennale con la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento per la formazione dei nuovi giudici di pace nelle materie del diritto civile, penale, diritto processuale civile e penale nonché sulle tecniche di conciliazione, sull’ordinamento giudiziario e sulla deontologia professionale.

“Verso i primi di maggio inizieranno il tirocinio 18 candidati del concorso bandito lo scorso anno che aspirano a diventare giudice di pace – ha annunciato Kompatscher – che andranno così a colmare, almeno in parte, le lacune presenti nel nostro sistema regionale”.

I nuovi tirocinanti saranno così suddivisi: cinque a Bolzano, uno a Silandro e due a testa per le sedi di Merano, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana e Rovereto.

Ad oggi sono nove i giudici di pace stabilmente in funzione su tutto il territorio del distretto: cinque donne e quattro uomini. In particolare, in Alto Adige sono tre in servizio nella sede del giudice di pace di Bolzano, uno in quella di Bressanone e una nella sede di Egna, mentre in Trentino un giudice di pace è assegnato alla sede di Trento, come pure un giudice è in servizio in ciascuna delle sedi di Tione, Borgo Valsugana e Riva del Garda. Dopo che lo scorso febbraio è venuta a mancare la giudice della sede di Rovereto, l’ufficio è coperto temporaneamente dal giudice di pace di Riva del Garda.

In attesa dei nuovi arrivi, per sopperire alle vacanze, in Trentino sono altresì operativi tre giudici onorari di tribunale (ex GOT) nella sede del giudice di pace di Trento e altri due che coprono due sedi ciascuno, rispettivamente Cavalese e Mezzolombardo il primo, Cles e Pergine Valsugana il secondo. In Alto Adige i cinque giudici di pace in servizio coprono, in supplenza, le sedi di Brunico, Vipiteno, Silandro e Merano.

“Queste nuove assunzioni associate a una attenta e professionale formazione – ha concluso Kompatscher – riteniamo che siano elementi essenziali per garantire il servizio alla cittadinanza in tutta la nostra regione e il rispetto delle norme vigenti nei procedimenti giudiziari”.

////

REGION:DIENSTANTRITT FÜR 7 NEUE FRIEDENSRICHTER UND 18 PRAKTIKANTEN

Im September werden vier neue Friedensrichter (2 Männer und 2 Frauen) am Friedensgericht Trient ihren Dienst antreten. Am Friedensgericht Bozen dürften hingegen noch vor Jahresende drei neue Friedensrichter (2 Frauen und 1 Mann) ihre Tätigkeit aufnehmen.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher bestätigte diese Information anlässlich der Erneuerung des dreijährigen Abkommens mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient betreffend die Schulung der neuen Friedensrichter in Sachen Zivilrecht, Strafrecht, Zivil- und Strafprozessordnung, Schlichtungstechniken, Gerichtsordnung und Berufsethik.

„Anfang Mai werden die 18 Teilnehmenden des im vergangenen Jahr ausgeschriebenen Wettbewerbs für angehende Friedensrichter ihr Praktikum beginnen. Damit kann zum Teil die bei den Friedensgerichten der Region herrschende Unterbesetzung abgebaut werden“, erklärte Kompatscher.

Die neuen Praktikanten werden wie folgt zugeteilt: fünf in Bozen, einer in Schlanders, je zwei in Meran, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana und Rovereto.

Derzeit sind im gesamten Sprengel fünf Friedensrichterinnen und vier Friedensrichter, also insgesamt neun Personen dauerhaft tätig. Davon sind in Südtirol drei beim Friedensgericht Bozen, eine in Brixen und eine in Neumarkt beschäftigt, während im Trentino eine dem Friedensgericht Trient und je eine den Friedensgerichten Tione, Borgo Valsugana und Riva del Garda zugeteilt ist. Nachdem die Friedensrichterin am Sitz von Rovereto im vergangenen Februar verstorben ist, wird das Friedensgericht vorübergehend vom Friedensrichter von Riva del Garda abgedeckt.

Zur Überbrückung der Unterbesetzung und bis die neuen Friedensrichter ihren Dienst aufnehmen werden, decken im Trentino ferner auch drei ehrenamtliche Richter des Landesgerichts das Friedensgericht Trient ab. Weitere zwei ehrenamtliche Richter sind jeweils an zwei Friedensgerichten tätig, nämlich Cavalese und Mezzolombardo bzw. Cles und Pergine Valsugana. In Südtirol decken hingegen die fünf im Dienst stehenden Friedensrichter stellvertretend auch die Friedensgerichte Bruneck, Sterzing, Schlanders und Meran ab.

Kompatscher betonte abschließend, dass diese Neueinstellungen in Kombination mit einer umfassenden und qualifizierten Schulung unerlässlich seien, um den Dienst am Bürger in der gesamten Region und die Einhaltung der bei Gerichtsverfahren geltenden Bestimmungen zu gewährleisten.