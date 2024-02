FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * MILANO CORTINA 2026: « ANDREA VARNIER IN VISITA ALLA MOSTRA “RECORDS”, PRIMA TAPPA DI “ANELLI DI CONGIUNZIONE” »

19.06 - martedì 20 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, ha visitato questa mattina la mostra Records, primo step del progetto espositivo triennale “Anelli di congiunzione” che ci accompagnerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Nella sua visita alle Gallerie, Andrea Varnier è stato accompagnato da Tito Giovannini presidente del Coordinamento per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con alcuni rappresentanti del Coordinamento stesso, da Elisabetta Bozzarelli, vicesindaca e assessora alla cultura e al turismo del Comune di Trento, da Salvatore Panetta assessore allo sport del Comune di Trento e da Giuseppe Ferrandi direttore della Fondazione Museo storico del Trentino.

“Sono molto felice di avere avuto il tempo di venire a vedere questa mostra e mi sarei fermato volentieri molto di più, perché ci sono delle immagini e dei materiali bellissimi oltre a tantissimi spunti per chi ama lo sport, i valori olimpici e paralimpici” ha detto al termine della sua visita Varnier che ha concluso con un augurio: “Io mi auguro che tante persone e soprattutto tanti giovani vengano a vederla, per appassionarsi al mondo dello sport e ovviamente al mondo Olimpico e Paralimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.”

L’amministratore delegato di Milano Cortina ha inoltre sottolineato il carattere unico e innovativo delle Gallerie di Trento, quale grande spazio espositivo ricavato dal riuso di due ex tunnel stradali.

“Anelli di congiunzione” con la mostra “Records” rappresenta una delle prime e più rilevanti manifestazioni nell’ambito dell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026. L’esposizione, che si articola in quattordici sezioni e racconta con grandi installazioni multimediali la storia e il presente dei Giochi, è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito.